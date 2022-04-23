綜合加拿大媒體報導，加拿大一名退休中將卡迪厄 (Trevor Cadieu)在退休之後前往烏克蘭參加戰事，但同時也將面臨性醜聞的調查。

A senior military officer accused of sexual misconduct has retired and travelled to Ukraine. Sources say Trevor Cadieu hung up his uniform while still under military police investigation, @leeberthiaume reports. More coming: https://t.co/gIYdRSTU3l @CdnPressNews #cdnpoli — Laura Dhillon Kane (@ldhillonkane) April 21, 2022

Senior soldier once tasked with army command retired while facing sexual misconduct probe https://t.co/Dh9KsWHOuE #ottnews #ottawa pic.twitter.com/F6tBAOOAyS — CBC Ottawa (@CBCOttawa) April 20, 2022

加拿大國防部證實，卡迪厄服役30多年後在4月5日退休，根據報導，他本來應該在去年9月接掌加拿大軍隊，但因為涉及一起1994年的性醜聞案件而被停職，並受到檢調單位的調查，進而申請退休。他曾經在1997年被派至波士尼亞，2002、06-07年在阿富汗服役。

根據報導，幾位消息人士稱卡迪厄在退休之後即志願前往烏克蘭，加拿大國防部發言人布希利埃（Daniel Le Bouthillier）表示，卡迪厄的退休符合正常程序，而自從他退休後，加拿大軍方也沒有給予他任何物資或其他方面的幫助。布希利埃還表示，卡迪厄現在是一名普通公民，所以也不會對其行為作出進一步評論。

負責調查性醜聞案件的加拿大軍隊國家調查局（The Canadian Forces National Investigation Service，CFNIS）也指出，成員的退休與調查工作無關，也與他們的個人行動無關，目前調查正在進行中，所以不進一步發表評論。

針對卡迪厄的性醜聞指控是在去年9月，由一位加拿大女性退伍軍人所提出，當時卡迪厄極力否認此事，但他還是被停職，隨後宣布退役。

目前加拿大政府禁止人民加入俄羅斯軍隊，但准許公民加入烏克蘭志願軍。加拿大國防部長安南德（Anita Anand）表示，如果機拿大人想為烏克蘭而戰，政府將其視為個人選擇，但她也警告烏克蘭局勢非常危險。