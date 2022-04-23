前總統陳水扁。（資料照/鄭任南攝）

總統蔡英文昨(22日)以落實罪刑相當憲法原則，顧念國軍將士服務軍旅之貢獻，回應國民正當法律感情，正式批示特赦因挪用加菜金貪汙定讞的前國軍少將韓豫平及士官張淯森。此事引發不少鄉民在《批踢踢》上熱烈討論，同時點名了前總統陳水扁。

韓豫平、張淯森2015年因違反「國防部加菜金作業規定」，以團體加菜金支付花防部指揮官劉得金宴請下屬餐會的3名軍眷，費用共新台幣2880元，觸犯《貪汙治罪條例》、《陸海空軍刑法》及《刑法》等罪刑。今年2月最高法院判決韓豫平有罪定讞，刑度4年6個月。此案引起社會矚目，更促成朝野立委紛紛聲援韓豫平。

總統府發言人張惇涵昨說，為落實罪刑相當的憲法原則，顧念國軍將士服務軍旅之貢獻，以符應國民正當法律感情，蔡總統依據《憲法》第40條及《赦免法》第3條後段規定，批示同意特赦韓豫平、張淯森，使兩人罪刑宣告均無效。

特赦的消息傳出後，引發鄉民熱烈討論，不少人都留言表示，「以為要特赦阿扁」、「阿扁：那我呢？」「阿扁：？？？」「阿扁勒」、「阿扁什麼時候要特赦」、「幫阿扁特赦鋪路」、「還以為阿扁，沒事沒事」。

另外，根據《中國時報》今(23日)報導，蔡英文總統特赦因加菜金遭定罪的前少將韓豫平及士官張淯森，民進黨立委表達肯定稱「總統用智慧解決這件事」，國民黨肯定韓獲特赦，但也質疑此舉是預為國務機要費除罪作鋪陳，是否特赦前總統陳水扁應三思而為，不應一併而論。