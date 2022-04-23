昨（22日）為世界地球日，總統蔡英文在臉書發文表示，在「科技研發」和「氣候法制」兩大基礎上，期待達到「2050淨零排放」的目標。沒想到貼文曝光後，卻引來許多對能源政策不滿的網友留言「然後一直燒天然氣」。

蔡英文昨（22日）在臉書發文，喊出「台灣要積極邁向2050淨零排放」的目標，她指出「將在「科技研發」和「氣候法制」兩大基礎上，推動能源、產業、生活、以及社會領域的四大轉型，來加速淨零排放的發展進程」，更強調能源轉型是重中之重，期待能在2050年「達到再生能源占6成以上，氫氣約1成左右，碳捕捉的火力發電約2成的發電結構目標」。

蔡英文指出，政府自2016年起積極發展綠能產業，未來將投入氫能、地熱等新興綠能科技，結合出口導向產業，期待打造「綠色供應鏈」使台灣成為「亞洲綠能發展中心」。

蔡英文的貼文上傳後，截至23日10時50分止，已有近兩千則留言，然而對於蔡英文的喊出的目標，許多網友們十分不領情，紛紛湧入貼文下方留言狠酸「然後一直燒天然氣，厲害了！」「都把目標定在自己看不到的時間點上，真是偉大的目標！」「希望未來薪水跟得上能源轉型」、「非核家園知道搞不定，現在又改，尚書大人真是機靈」。