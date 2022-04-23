事故發生時覃男所騎乘的黃牌重機。（翻攝畫面）

車禍發生後，機車倒在分隔島旁。（翻攝畫面）

新北市1名28歲覃姓男子，今天清晨6時許，騎乘黃牌重機行駛環河西路朝板橋方向前進，但在行經華江七路與華江九路段時，不明原因撞上分隔島自摔，警消獲報後到場，當時覃男已經意識模糊，經送醫急救好，仍於8時30分宣告不治。警方將抽血進行酒測，並調查車禍發生原因。