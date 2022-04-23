板橋重機自撞分隔島 騎士噴飛數公尺昏迷送醫身亡 10:372022/04/23 中時 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 救護車到現場將傷者送醫。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 事故發生時覃男所騎乘的黃牌重機。（翻攝畫面） 車禍發生後，機車倒在分隔島旁。（翻攝畫面） 新北市1名28歲覃姓男子，今天清晨6時許，騎乘黃牌重機行駛環河西路朝板橋方向前進，但在行經華江七路與華江九路段時，不明原因撞上分隔島自摔，警消獲報後到場，當時覃男已經意識模糊，經送醫急救好，仍於8時30分宣告不治。警方將抽血進行酒測，並調查車禍發生原因。 開名車嫌20元白飯太貴 人妻飆「只吃半碗」夫怒摔盤 店家傻眼 嫌20元白飯太貴怒摔盤 囂張嗆上賊船 奧客夫婦現身道歉了 #不明 #自撞分隔島 #新北 #重機 #傷重不治 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市下周國高中遠距教學 新北不跟進 16:062022/04/22 生活 深坑大正金剛轉輪寺 賞螢秘境 04:102022/04/23 產業．科技 至少一周 北市國高中停課 改採遠距教學 04:102022/04/23 生活新聞 超商量販百貨 推晚鳥優惠 04:102022/04/22 財經要聞 紀錄片獎優選揭曉 獎金12年不變侯友宜幽默自嘲 17:352022/04/22 生活 禾聯碩發揚環保精神與地球共榮共存 04:102022/04/22 產業特刊 新北市圖推居家照護宅配書籍 04:102022/04/21 地方新聞 今新增確診破千 新北居家照護責任醫院再增3家 15:162022/04/21 生活 專責病房近滿載 柯：很快會用完 04:102022/04/23 生活新聞 新北警掃黑竟查獲「賭神」情節詐賭 不法所得逾234萬 20:542022/04/22 社會 新北議員籲 依所得補貼社宅租金 04:102022/04/21 地方新聞 以篩代隔採3階段 侯友宜：緩不濟急 04:102022/04/23 生活新聞 新北率先全國居家照護 侯友宜：醫療量能不受衝擊 12:482022/04/21 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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