本土疫情大規模展開，有民眾憂心雙北許多公寓沒有管理員、對講機，輕症在家患者要如何取餐、取藥？指揮官陳時中22日回應，如是他會把鑰匙丟下樓，讓外送員消毒後開門上樓，或用繩子把鑰匙送下樓，引發網友熱議。

對此，新北市長侯友宜今表示，執行細項包羅萬象，執行過程難免第一線同仁會碰到相對困難，他一直覺得可以用很多方式解決，最重要是要相互體諒包容，把防疫做到位，「陳部長也是想把問題解決的人，非有意的。」

侯友宜說，新北市的狀況還很多，不是只有這方面狀況，絕對不會少，大家一起共同面對承擔把問題解決。

另對醫勞盟擔心病房滿載問題，侯友宜強調，新北醫療量能目前足夠，最重要在調整步伐過程中，保有照顧中重症高危險群族的醫療量能，把照護分級，當居家照護、居家隔離部分大幅上升，就要快速把步調調整好，每步驟用照護分級方式，居隔、疫調要轉型，才不會擠壓到後端的醫療量能。

至於新北今天居家隔離人數，侯友宜表示，目前尚在統計中，昨是2萬4421人，統計完下午再跟大家報告，確診數則以中央公布為準，下午會一併公布說明。