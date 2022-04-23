氣象局在今年早上8時43分至9時20分在玉山觀測的冰雹雷雨。（氣象局提供／林良齊台北傳真）
氣象局在今年早上8時43分至9時20分在玉山觀測的冰雹雷雨。（氣象局提供／林良齊台北傳真）

受到旺盛發展的對流影響，氣象局在今年早上8時43分至9時20分在玉山觀測的冰雹雷雨。

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