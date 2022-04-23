強烈對流 玉山也下冰雹！ 10:412022/04/23 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 氣象局在今年早上8時43分至9時20分在玉山觀測的冰雹雷雨。（氣象局提供／林良齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局在今年早上8時43分至9時20分在玉山觀測的冰雹雷雨。（氣象局提供／林良齊台北傳真） 受到旺盛發展的對流影響，氣象局在今年早上8時43分至9時20分在玉山觀測的冰雹雷雨。 嘉義水上下冰雹 打穿遮雨棚 當地人驚：超級大顆 綠營南投議員初選 王秋淑、林良政、陳玉鈴出線 #對流 #玉山 #林良 #強烈 #下冰雹 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸常駐聯合國代表曝中方強烈願望：推動烏局勢降級、停火止戰 08:432022/04/06 兩岸 民進黨南投縣議員3、4選區初選 王秋淑、林良政、陳玉鈴出線 12:442022/04/16 政治 市值洗牌 玉山金大躍進 04:102022/04/07 證券．權證 升息、配息 題材加持 金控紅不讓 市值大躍進 04:102022/04/08 財經要聞 升息不止、外資狂買 金融指數有望飆近32年收盤高 13:452022/04/06 財經 元大凱基玉山證 獲利續衝 04:102022/04/11 證券．權證 《金融》兆洋綠色金融聯貸案 玉山銀主辦 11:482022/04/12 財經 「一哥」爬玉山沿路塗鴉 山友暴怒幫擦 玉管處要罰了 22:182022/04/08 社會 太壯觀！花東入夜大雷雨 玉山北峰氣象站拍下驚人閃電雲海 00:342022/04/23 生活 攜手六家銀行 玉山銀 主辦兆洋綠色金融聯貸 04:102022/04/13 金融．稅務 7縣市豪、大雨特報！全台飆高溫 專家：下周恐有熱帶擾動 07:272022/04/23 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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