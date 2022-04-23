日本氣質女星石原聰美2020年10月閃電宣布，嫁給圈外上班族男友，升格當新婚人妻一年多後，婚姻雖然低調，不過小倆口相當幸福，她23日透過經紀公司發表順利產子的喜訊，更開心表示：「有一個比我生命還重要的存在，讓我感覺很幸福。」

35歲石原聰美在結束新年假期後，報喜宣布懷孕，透露預產期是在春天，被問及產後是否將會繼續演藝工作，她表示未來會以孩子為優先考量，也強調將會依自己的能力衡量工作，希望外界持續給予溫暖祝福，今（23）日經紀公司宣布石原聰美生產的消息，透露母子均安的好消息，未來工作會考慮石原聰美的健康再進行安排，更強調今天不是孩子的生日，也不會透露孩子出生日期和性別。

石原聰美也透過經紀公司發聲，「我覺得這一年我真的得到了周圍每個人的支持。有了一個比我生命還重要的存在，讓我感覺很幸福。可能會改變以前的工作節奏，但希望能繼續享受工作，請支持我們！」

石原聰美2020年10月閃婚，嫁給任職外商高盛證券的圈外男友，升格當人妻的石原聰美幸福說：「和他經歷許多事情，我確信和他在一起什麼困難都能跨越，兩人想要一起走向人生下半輩子」，婚後仍寄情於工作的她，接續推出電影《接棒家族》、電視劇《深深地戀愛》等作品。