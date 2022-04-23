皮膚上長出異常的痣或色斑，要特別注意，別以為只要點掉就沒事了！台安醫院皮膚科曾德朋醫師接受《健康療天室》訪問時提到，皮膚癌有三種，其中以皮膚新近長出像痣一樣的黑色素瘤最致命。醫師強調，皮膚癌跟所有癌症一樣會轉移，若未能早期發現即時處理，癌細胞會轉移到淋巴、腦及肺部，威脅生命。醫師點出重要的自我檢測法，提醒出現5徵兆時要小心。

痣不是點掉就好！「黑色素瘤」最致命 醫曝皮膚癌「自我檢測法」5徵兆要小心。(影音來源/健康療天室)

●皮膚癌種類

曾德朋醫師指出，皮膚癌可依照癌細胞的來源分成不同種類，其中最常見的是來自表皮內的角質細胞及黑色素細胞，因為它們是第一線接觸到陽光的組織，長期照射紫外線很容易導致這些細胞的癌病變。

當角質細胞發生異常癌病變時，會產生基底細胞癌或麟狀細胞癌。基底細胞癌是台灣地區最常見的皮膚癌，大約佔45~50%，還好它的惡性度不高，幾乎不會轉移，手術治療成功率很高。

此外，麟狀細胞癌約佔台灣皮膚癌25%。麟狀細胞癌會向內侵入皮膚真皮層中的血管或淋巴管，而使腫瘤細胞轉移至肺臟、肝臟、骨頭等其他器官。

第三種黑色素癌，雖然在皮膚癌中佔比最少，只佔7%左右，但是因為極易轉移，惡性度高，而且對化學治療及放射治療的反應都有限，因此造成的死亡率很高。

●黑色素瘤難發現 這些部位長黑點恐是奪命痣

西方人的皮膚癌好發於臉部、手臂等接受日曬的部位，但亞洲人不同的是，高達7成的惡性黑色素瘤是長在肢端，也就是手指、腳趾、手掌、腳底、指甲等部位。糟糕的是，只有不到1成的民眾會去注意自己的指甲、腳底等肢端部位，以至於往往一確診，都已到晚期，堪稱最可怕的奪命痣！

●皮膚異狀自我檢查

曾德朋醫師提醒，當皮膚上新出現痣、黑點或斑點顏色變化時，可以參考下列「ABCDE」檢測法初步檢視：

皮膚癌ABCDE自我檢測。(圖/健康療天室提供)

當然並非所有黑痣都有問題，如果自覺有不正常的斑點或腫塊，應該交由專業皮膚科醫師檢查確認，不用自己嚇自己，但也不宜輕忽不管。尤其曾有家族病史及需要長時間曝曬者，都是高危險群，最好定期檢視自己全身皮膚，看不見的肢端、腳底更要特別檢視，早期發現病變，更能掌握黃金治療期。