沒想到面對少了米德頓(膝傷)的公鹿，公牛會在自家主場輸到如此悽慘！「字母哥」阿提托康波23日貢獻18分、9籃板及7助攻，頂替米德頓先發的波提斯更拿18分、16籃板，公鹿最後以111比81痛宰地主公牛，重新搶回季後賽首輪2勝1敗領先。

前役眼角受傷提前退場的波提斯，今天上場取代米德頓先發位置，幫助公鹿很快就掌握領先優勢，更靠第2節一波11比0小高潮，擴大領先差距到24分之多，打完上半場，公鹿仍以60比41大幅領先公牛，半場就有4名公鹿球員得分上雙。

來到下半場，公鹿一開始再次發動13比3猛攻，領先差距變成誇張的29分，公牛完全被打傻了，公鹿甚至把領先優勢擴大到35分，芝加哥球迷不敢相信自家球隊竟被修理到這種程度，也讓末節提前進入垃圾時間，雙方都用板凳消化賽事。

除了字母哥與波提斯的優異表現，公鹿得分最高的是替補射手葛雷生艾倫，他投進5顆三分球、獨拿22分，哈勒戴16分、6助攻與6籃板，康納頓11分；公牛以武切維奇19分最高，拉文15分，迪羅薩11分，整體進攻表現相當失常。