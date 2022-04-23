宏達電(2498)旗下VIVE Arts宣布， 與藝術家、電影製作人與表演者曾吳合作2022年第59屆威尼斯國際雙年藝術展的特別藝術項目－大型影像和聲音裝置《Of Whales》。此作品將於2022年4月23日至11月27日期間展出作為塞西莉雅．阿萊馬尼(Cecilia Alemani)所策劃的「夢之牛奶」（The Milk of Dreams）主題展覽中一部份。雙方所合作的《Of Whales》全新沉浸式VR藝術作品，為曾吳首件展出的VR創作，預計將於巴塞爾藝術展(Art Basel, Switzerland)中展出。

VIVE Arts總監葉心宇表示，曾吳厲害的地方在於她的創意和述說故事的能力，而《Of Whales》則展示了創新數位科技如何開闢新的藝術表現形式，賦予人們以不同的方式看待世界並與世界互動。這件非凡的藝術品將展於船塢區令人矚目的位置，我們希望能為遊客提供一種帶有連結感知、想像的中介特性及引人入勝的情感體驗。

曾吳的作品享譽全球，跨越了不同流派和學科，類型包含敘事和紀錄影片，以及現場表演和影像裝置。在2022年威尼斯雙年展上，她將展示自己橫跨多學科的新一代藝術家作品風格。

VIVE Arts 讓藝術家能夠使用各種數位工具和媒材來突破表現界限，從而解放藝術家的創意力，曾吳的《Of Whales》也代表了VIVE Arts重返世界最重要的當代藝術盛典之一威尼斯雙年展的重要意涵，並在展覽中為全球觀眾帶來開創性的數位藝術作品。