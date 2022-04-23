今天在大聯盟場上洋基以4：1解決守護者，此戰他們派出泰隆(Jameson Taillon)登板先發，他繳出好表現，5局投球僅失掉1分，加上牛棚依舊維持本季的高水準，全場僅用三人就成功守下比賽。打線部分「法官」賈吉(Aaron Judge)敲出雙響炮，一人就幫洋基轟下3分，無疑是單場MVP。

Zack Collins has as many runs as Aaron Judge this year. https://t.co/3Ix7ZBNj3b — Annetastic (@_Annetastic_) April 23, 2022

洋基與老虎系列戰結束，今天在紐約主場迎戰守護者，他們派出狀況還算穩定的泰隆先發投球，本季他拿下1勝1敗(含今天)，自責分率是3.07，優於生涯平均的3.80非常多，若維持身手有望再幫洋基添一道保障。此戰他投5局雖然被敲7安打，但僅失掉1分，送出5次三振沒有任何保送。

他唯獨在4局被雷耶斯(Franmil Reyes)敲出陽春炮，95 mph四縫線快速球被逮中轟向右外野，從影片中看出這球接近紅中偏高，加上是直球沒有位移，被敲出全壘打並不冤枉，接著他連被敲一壘和二壘安打，對方都鎖定首球就揮棒，完全不給喘息空間，但泰隆馬上用三振、飛球接殺化解危機。

Yankees win 4-1! The Pitching recorded 15 Strikeouts in today's game! Taillon (5), King (8), Chapman (2)! Great Game, Great Win! pic.twitter.com/ZSnGiCMxOU — Sean Negron (@Seannegron25) April 23, 2022

第5局上場他又被敲2支一壘安打，不過仍化險為夷，守護者當家重炮手J.拉米瑞茲(Jose Ramirez)擊出飛球被接殺，順利完成5局投球任務。接著洋基派上金恩(Michael King)，本季的他相當強勢，沒有意外他投了3局僅被敲1安打無失分，還加碼飆出8次三振，自責分率降到漂亮的0.84。

Franmil Reyes has a vicious home run swing pic.twitter.com/1Uc51b6AGS — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) April 23, 2022

最後洋基換上終結者查普曼(Aroldis Chapman)，本季他的狀態比金恩更加可怕，至今還保持0的自責分率，9局雖然他被敲出二壘安打，但隨後用連續三振解決打者，成功守住比賽，目前他累積出賽8場，主投6.1局僅被敲2安打無失分，送出9次三振、4次保送，在這之中獲得4次救援成功，每局被上壘率0.95。

Isiah Kiner-Falefa is the hottest hitter on the planet over his last 8 games pic.twitter.com/7PmL6CvDtm — Bronx Central (@BronxCentral) April 23, 2022

除上述兩人，本季洋基牛棚有如神助，卡斯卓(Miguel Castro)7場自責分率3.00，格林(Chad Green)6場奪1勝1敗，自責分率2.84，荷莫斯(Clay Holmes)7場拿1勝，自責分率僅1.29，里奇(Lucas Luetge)6場拿1勝，自責分率1.69，施密特(Clarke Schmidt)1勝2敗自責分率1.23，派羅塔(Wandy Peralta)3.38、羅艾西加(Jonathan Loaisiga)7.11為最高。