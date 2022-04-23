新北市府捐贈香油錢給廟方。（呂健豪攝）

廟方捐贈1輛醫療服務專車給新北市府。（呂健豪攝）

另外廟方還捐贈「居家照護關懷箱」200份的經費20萬元。（呂健豪攝）

新北市三重義天宮今（23）日舉辦天上聖母聖誕祝壽慶典，廟方也趁這個日子，捐贈1輛醫療服務專車及1台自動心肺復甦機予新北市立聯合醫院，另外還捐贈「居家照護關懷箱」200份的經費20萬元給新北市政府，由臨時接替市長侯友宜出席的副市長謝政達代表受贈。

新北市長侯友宜原訂上午前往廟方參拜，向天上聖母祝壽祈福，但因中央疫情指揮中心臨時召集雙北等縣市首長開會，因此改由副市長謝政達出席，至於開會內容，侯友宜上午受訪時表示，接獲通知時還不了解主題，但還是希望中央與地方能持續溝通。

新北市副市長謝政達表示，義天宮是三重區重要信仰中心，年年榮獲內政部及本市績優宗教團體表揚肯定，廟方秉持媽祖慈悲精神，長期投入社會公益不遺餘力，扶助弱勢、賑濟災民及捐助社會福利項目，迄今捐助各項公益金額超過1億元以上。今日更捐贈總價逾500萬元的醫療服務專車、自動心肺復甦機及關懷箱，協助新北偏鄉地區或行動不便長者醫療服務並擴充防疫量能，感謝廟方善心義舉。

義天宮主任委員劉文川說，為使醫療服務順暢不受疫情所困，義天宮遵循媽祖濟人益世精神，陸續捐贈新北聯醫護理床、智慧防疫自助機、醫療服務專車及自動心肺復甦機，希提升新北醫療服務福祉、守護居民健康安全。今日除祝壽科儀，並有「發財金」、「金錢龜」筊選活動，歡迎信眾求取，庇佑事業興隆、財源廣進。

民政局長柯慶忠表示，義天宮不僅香火鼎盛，最大特色就是時常有貓咪穿梭廟內，被許多愛貓人士譽為「貓廟」，極具特色。近期國內疫情升溫，適逢農曆三月多位神明聖誕，各地慶典科儀活動眾多，呼籲宗教活動應遵守防疫規範，並請參加民眾做好防護措施，保護自己及他人健康。