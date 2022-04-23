雖常說女人心如海底針，但情感在相處過程中，大部分能漸漸了解彼此的性格和習慣，慢慢培養出心有靈犀的默契，有這樣的機智相信能很快判斷出女生情緒上想傳達的信號，找到戀愛的相處之道，但是有些男生就是如木頭般無法理解，當女生氣得火冒三丈時，卻還渾然不知，讓我們一起看看以下有哪3個星座男常惹得女孩快崩潰吧！

處女座男性格比較認真、嚴謹，常常成為話題的終結者，在處理感情中的矛盾時，會與對方認真計較，不停的講道理，但往往女生只是希望你小小的退讓，讓他有台階下，或許簡單的一個擁抱就能止住對方怒火。

魔羯座男在感情上過於呆版，沒有浪漫細胞。(圖/翻攝自觸mii)

摩羯座男很務實、拘謹，所以感情中常常都很中規中矩，忽視了很多浪漫驚喜，缺乏儀式感的他常讓另一半覺得自己不被看重，雖然很不解風情，但魔羯男很具責任感，情感發展也較為穩定。

水瓶座男就算戀愛，也很容易沉浸在一個人的世界。(圖/翻攝自觸mii)

水瓶座男時常讓人摸不透，在戀愛時也習慣保有個人空間，也比較自我不愛干涉對方的事，雙方若發生爭吵通常會冷處理，冷戰期間當另一半氣得整晚沒睡時，他可能還在開心地享受一人的自由。

其實不管是男生木頭，還是女生因為男生不主動而生悶氣，建議大家在交往或相處期間，還是多多問對方感受，保持雙方暢通的各種溝通默契，不要常把事情憋在心裡，畢竟兩人生長背景本來就有所不同，多多溝通磨合才是感情經營長久之道。