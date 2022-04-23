花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平、行政士張淯森被控挪用演習加菜金支付民間人士餐費，各判刑4年半及1年，在輿論普遍同情、朝野立委奔走下，總統府昨突然宣布，蔡總統考量情節的特殊性予以特赦。不過此舉卻遭基層檢察官認為是錯誤決定，認為以後政府給國軍弟兄的加菜金，難期待會真正用到基層官兵身上了。

洪佳業檢察官在臉書引用臺灣高等法院花蓮分院108年度軍上訴字第2號刑事判決所認定的事實指出，韓豫平把國防部所發的「演習有功單位團體加菜金」，拿來請客，請「下屬的家人」(非軍人)吃海鮮餐廳。韓豫平為了報帳，因此請店家開立假收據，在公文書上虛構假的用餐人員名單，還要求下屬串供。

洪佳業質疑，為何認為做假帳、假名單、假收據的行為，「只是行政疏失」呢？且特赦頂多只是鼓舞國軍「將軍」層級的士氣而已，但基層國軍弟兄卻更為心寒：我們的加菜金被少將挪用了！以後政府給國軍基層弟兄的加菜金、福利金、獎金，應該更難期待錢會真正用到基層官兵身上了。

洪佳業強調，韓豫平的下屬都因為偽造文書罪被緩起訴了，這種少將，總統敢用？