台中市流行疫情指揮中心統計到22日，今年以來高中以下的學生確診人數累計達71人。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

疫情燒進校園，台中市流行疫情指揮中心統計到22日，今年以來高中以下的學生確診人數累計達71人，全校或單一班級停課35校，全校或單一級預防性停課一天共42校，改採遠端教學，目前不跟進台北市大規模停課做法。

針對校園如有學生確診的停課標準，台中市教育局長楊振昇表示，台中市校園停課標準採「分齡方式」，國小以下學校及幼兒園維持教育部舊版停課標準，國、高中則依教育部新版停課標準辦理，目前不跟進台北市大規模停課做法。

為達「停課不停學」，教育局強調，早已超前部署，對於師生線上學習能力培養、線上教學課程的規畫及輔導，以及支援經濟弱勢學生居家線上教學設備平時就有準備，至於平時也依教育部指引，督導學校定期以每月實施1次，或每學期實施3至4次為原則。

楊振昇說，台中市先前幾所停課學校及班級也已經啟動線上教學，教育局同步協助整備學生居家線上學習所需資源。