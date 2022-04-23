氣象局針對4縣市發豪、大雨特報！氣象專家賈新興表示，嘉義與台南沿海交界出現「紅蘿蔔狀對流雲」，使得嘉義和台南一帶恐出現劇烈雷雨或下冰雹的天氣，這樣的情況約要下午才會緩和，引起網友們熱烈討論。

氣象專家賈新興今在臉書發文表示，嘉義與台南沿海交界處，出現「紅蘿蔔狀對流雲型」，不斷地長出來，讓嘉義出現劇烈雷雨或下冰雹的天氣，嘉義和台南沿海交界處也是劇烈雷雨，大概要等到下午過後才有機會緩和，多注意安全。

而氣象局稍早針對雲林縣、嘉義巿、嘉義縣、台南巿等4縣市發布豪、大雨特報，因為對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，嘉義縣有局部大雨或豪雨，雲林至台南地區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風。另針對南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣與台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至11時45分止。

氣象局針對4縣市發布豪、大雨特報。（圖／翻攝自氣象局）

氣象局長鄭明典今天也在臉書PO照片說，雷雨持續中，範圍不小！在雷雨區活動範圍的請小心！引發網友討論，貼文引起網友熱烈討論，「感覺南部水庫有機會進水了」、「難怪早上突然下冰雹」、「台北反而天氣不錯耶！」