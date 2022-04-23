民進黨宜蘭縣選區議員提名3席，經初選民調後，今天（23日）成績揭曉，現任縣議員林麗、立委陳歐珀助理黃惠慈，以及前縣議員吳福田出線，將代表民進黨參選，政務委員吳澤成辦公室祕書張曜顯落馬。

經兩家民調後，林麗的成績是38.63％，黃惠慈30.91％，吳福田18.11％，張曜顯12.36％。隨宜蘭市的初選結束，民進黨選將大致底定，宜蘭縣議員應選34席，綠營提名15人，不包括擬採徵召等方式決定人選的壯圍鄉、礁溪鄉。

林麗表示，感謝鄉親的支持跟疼惜，讓她有機會參加年底大選，對縣政的監督她一路以來始終如一，她會一本初衷，褪去譁眾取寵，會善盡議員的職責，盡最大的努力來回報鄉親。

黃惠慈說，感謝宜蘭市民的支持，讓首次參選的她能獲得民進黨的提名，這是承接民進黨榮耀的重擔，初選過程中也感謝前輩讓她學習很多；初選不是結束，面臨大選她會向市民、縣民來請益。

吳福田表示，民主在經過長期的努力，已經有相當好的成績，這次初選也有年輕人參選、持續深耕民主，相信將來宜蘭縣會更好，希望民進黨能更加團結，讓年底選戰可以拚到最好的成績。

宜蘭市選區議員應選7席，席次在宜蘭縣最多，但因宜蘭市選民結構偏藍，以及「小綠」參選人太多，瓜分綠營選票，本屆民進黨在宜蘭市的現任議員僅林麗一人，預估年底宜蘭市選區會有多達15人以上參選縣議員，堪稱宜蘭縣的一級戰區。