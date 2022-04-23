外型高大帥氣的日籍藝人夢多(大谷主水)，來台發展多年相當受到歡迎，而他除了演藝工作，因為熱愛健身，練出渾身肌肉，近期經常參加健美比賽，甚至熱衷到舉辦自己的健美比賽「夢想盃」，而他原訂本月24日有場比賽，昨(4/22)突然宣布棄賽，吐露身體出狀況，經歷了「人生最痛苦的一個禮拜」。

再2天就要參加「嘉義市111年市長盃全國健美錦標賽」的夢多，昨晚(4/22)突然在臉書po文，宣布棄賽，對此表示相當抱歉，原本真的很期待這場賽事，也知道主辦單位跟工作人員的用心，但目前他的身體狀況，真的沒辦法參加。

夢多快篩兩次都是陰性，表示自己未確診。(翻攝自夢多 mondo 大谷主水臉書)

夢多表示，他接種了第三劑疫苗，副作用相當強烈，「發燒頭痛，喉嚨整個都腫起來，沒辦法吃東西」，而身體不舒服的期間，他仍不停工作，導致「整個身體都壞掉」，夢多一度懷疑自己是不是確診了，所幸做了兩次快篩都是陰性。

夢多也坦言，這個禮拜是「人生最痛苦的一個禮拜」，他全身發冷，又吃不下東西，晚上反倒一直流汗睡不著，白天工作時感到全身無力，直到21日晚間才終於能慢慢吃點東西，而這痛苦的一週，雖然沒脫水，但讓他從85公斤掉到81公斤，情況實在太誇張，所以他只能決定這回不要上台比賽。

夢多表示其實很想哭，因為他為了這場比賽備戰了很久，卻只能忍痛棄賽，並且得為了下禮拜的兩場比賽，趕緊打起精神，直言現在自己辦了比賽，在這特殊時期，切身體悟籌備的不容易，「而且我自己了解我自己的立場，所以這次真的很對不起主辦單位」，承諾明年會用更好的狀態再一次挑戰這場賽事，感謝主辦單位的包容，也期盼其他選手有好的表現，希望能有多些觀眾幫選手們加油。