藝人賈永婕2021年疫情期間，發起送愛心餐、捐贈醫療物資等善舉，被全民封為「防疫女神」，近來疫情再度升溫，許多大型活動紛紛喊卡，許多學校也停課改採遠距教學，提到近來某國小校外教學傳出學生確診，提問者一副質疑校方的語氣，讓她坦言：「看了好心疼」。

近來本土疫情升溫，賈永婕表示看到新聞報導某國小校外教學，發現有學生確診，校方緊急將活動臨時喊卡，畫面中看到老師和學生垂頭喪氣離開，一副做錯事情的樣子，讓她不捨表示：「看了好心疼」，此外，眼見提問者一副質疑學校的語氣，似乎認定校方做了錯誤決定，讓她強調：「沒有必要這樣指責別人，沒有人會希望做錯誤的決定，更何況對與錯之間是很難的定義」。

賈永婕表示身邊確診者越來越多，希望所有人能用愛與關懷一起抗疫，相信一切都會過去，更喊話「媒體有責任在亂世穩定人心」，由於校外活動臨時喊卡，知道學生們心情一定相當低落，她也沒忘了加油打氣：「小朋友加油喔！旅行中斷沒有關係，你們還是有前幾天美好的回憶」。

對此，網友紛紛回應：「防疫沒有局外人，誰都不想生病，不要鄙視任何人，包括不能打疫苗的人」、「真的沒有人願意生病，讓我們的身邊多點愛，大家一起加油努力做好防疫」、「大家互相加油打氣才對，別再指責了」、「疫情走到現在，需要的是互相包容而不是敵視指責」。