台8線23日早上發生樹木倒塌橫躺路中，阻斷雙向通行。（警方提供）

台中市和平區台8線29.5K，23日早上8時38分發生樹木倒塌橫躺路中，阻斷雙向通行意外，和平警分局谷關派出所警員廖寶林獲報趕到現場，與現場民眾合力先將樹木鋸斷，讓單線車道順利通行，路過駕駛大力感謝警民幫忙清道。

台8線29.5K，23日早上8時38分發生樹木倒塌橫躺路中，和平警分局谷關派出所警員蕭景烈休假欲返家途中發現，趕緊通報派出所與谷關工務段。谷關派出所警員廖寶林獲報趕到現場，擺放交通錐並實施雙向管制，維護用路安全。

員警趕到現場，發現樹木橫躺路中阻礙通行，許多車輛在現場等候，於是請現場等候的松鶴部落居民返家拿電鋸，合力先將橫躺在半個車道上樹木鋸斷，讓單線車道可以順利通行，路過駕駛也大力感謝員警及民眾幫忙清道。

和平警分局提醒，行駛山區道路請小心慢行，隨時注意車前狀況，如發現路面有枯木、落石或其他障礙物品，請立即通知主管機關或打110通報員警前往協助處理。