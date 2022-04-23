政府的防疫「新台灣模式」，國民黨智庫認為，政策重點應該是在中重症減災與維持正常生活，因此，採取確診者分流收治、啟動輕症者居家照護等措施，確實能在確診人數不斷激增下減輕醫療資源的負擔，讓醫護人員專心照顧中重症病人。

國政基金會執行長柯志恩認為，然而，僅仰賴分流收治就想達到減災與維持正常生活談何容易，以日本的最新統計為例，65歲以上長者完全接種率高達92.6％，第三劑接種率也達86.5％，反觀台灣，65歲以上完全接種比例僅有79.9％，含第三劑更只有66.4％，以日本長者疫苗覆蓋率之高卻也在三月初致死率來到0.36％的高峰，以及ICU的使用率也超過0.4％來看，台灣高齡人口疫苗覆蓋率遠不及日本，政府再不想辦法提高施打率，一旦疫情呈指數型上升，屆時恐拖垮醫療量能。

柯志恩強調，不僅減災仍有相當多的挑戰，維持正常生活的政策更是令民眾無所適從，民眾目前仍買不到「量足價穩」的快篩試劑，也不知道擴大「篩檢代替隔離」的政策何時才能落實？此外，國外針對鼻腔快篩試劑的不適已研發出唾液快篩試劑，政府能否採購唾液試劑將其納入未來實名制供應名單中，特別是專供兒童使用？甚至採購美國FDA日前核准的最新吹入式新冠病毒檢測設備，如同酒測儀器一樣，只要吹氣且三分鐘就能得知檢測結果。

國民黨智庫強調，目前對於確診者及密切接觸者的隔離期仍高達10天，國際的作法是，新加坡對於密切接觸者只需監控5天，且24小時內抗原快篩陰性就可自由行動，即使是確診者，隔離3天後抗原快篩陰性也可自由行動，完全接種疫苗的成人或12歲以下兒童7天後就能解除隔離限制。此外，日本與香港對於密切接觸者的隔離限制也已經縮短為7天，如果人民要逐漸回歸正常生活，指揮中心現行10天的規定是否也應再檢討？

最後，國民黨智庫稱，台灣的研究也發現，施打第三劑疫苗的民眾高達98％在確診第5天後CT值高於25，傳染力已較低，包括美國CDC也已將無症狀與輕症確診者的隔離天數從10天縮減為5天。未來對於接種三劑疫苗的輕症確診者，應考慮縮短隔離天數，除了讓民眾盡可能維持正常生活外，更重要的是，不讓變化的疫情壓垮醫療量能，也讓集中檢疫所及醫院能保留給更需要的人。