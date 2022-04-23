元大金(2885)拓展綠色金融服務，降低企業營運對環境帶來的衝擊，子公司元大銀行依循ISO14067標準，盤查出每張信用卡碳足跡約為850g，並進一步啟動碳中和計畫，採用國際黃金標準市場 (Gold Standard)，並選定購買印度再生能源專案抵換碳權，該碳權具有與全球永續發展目標(SDGs)連結性及幫助開發中國家發展環境永續效益，落實元大金控關注淨零碳及企業永續議題，元大銀行近期通過第三方驗證機構-英國標準協會PAS 2060查證，正式宣告達到碳中和，元大銀行成為「零碳信用卡」發卡行。

元大銀行檢視信用卡別從原料取得、製造生產、運送銷售、消費者使用到廢棄回收等各階段的碳排放量，資料數據顯示在信用卡生命週期中碳足跡佔比較高為消費者使用階段(57.7％)、製造階段(16.8％)及廢棄處理階段(13.2％)，為有效掌握產品碳排放量，並依據ISO 14067產品碳足跡及PAS 2060產品碳中和宣告標準雙國際認證，元大攜手上中、下游廠商一同進行系統化的碳排管理，有效達成信用卡產品碳足跡減量。

元大金積極管控氣候變遷的風險並找尋機會，明確的將ESG因子納入決策中，旗下子公司元大證券「投資先生APP」與元大銀行「行動銀行APP」，亦通過碳足跡驗證，是國內首家推動金融線上服務碳足跡盤查的金融業者。