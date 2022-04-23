17歲檳榔西施有電眼 見千元鈔上「4個字」 揪出偽鈔奧客

高雄市一名張姓女子4月19日下午，在鳳屏二路上一間檳榔攤顧店時，有男子持千元假鈔購買檳榔後快速駕車逃逸，張女來不及攔車，報警處理後，中庄所專案小組積極調閱監視器，當天晚上就逮獲犯嫌，後續依詐欺罪、偽造貨幣罪嫌函送高雄地檢署偵辦。
警方調查，林園分局中庄派出所4月19日接獲民眾報案，在鳳屏二路一間檳榔攤有民眾拿假鈔消費，警方立即到場了解，張女表示當時一台深色汽車停於店前，副駕駛座的男子大喊要買200元檳榔，張女便連忙拿檳榔和找零800元走出檳榔攤。而該男子先把檳榔及找零拿走，再將一張對折的千元紙鈔塞給她後，就快速開車駛離。張女走回攤位時打開紙鈔一看，才發現收到一張假鈔，但已來不及攔車，想著被老闆怪罪，一天的收入可能就此沒了，連忙報警處理。
中庄所員警張安成、白光中獲報後沿途調閱監視器，查出嫌犯使用之汽車車牌號碼，警方以車追人，當天21時許通知到32歲的張姓駕駛，以及坐在副駕駛座23歲宋姓男子到所說明案情後，經了解該假鈔是宋男的朋友欠他錢，對方還錢的時候夾帶在裡面的，但宋男對於他朋友的資料卻交代不清，警方訊後依詐欺罪、偽造貨幣罪嫌函送高雄地檢署偵辦，並將持續追查假鈔來源。
林園分局呼籲，違法使用假鈔，可處3年以上10年以下有期徒刑，勿因一時貪念而觸法；而店家於收受紙鈔時，記得摸一摸、看一看、轉一轉，注意假鈔辨識，不要讓歹徒有機可乘。
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