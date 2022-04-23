本土疫情升溫，以篩代隔是接下來防疫的新方向，但前提是快篩試劑充足，民眾黨痛批，民進黨政府過去2年半，8400億防疫紓困預算還是沒辦法備齊這些必需品，現在要與病毒共存，卻沒有資源，這就是騙。

新冠肺炎本土疫情近期有上升趨勢，相較一個月前本土確診僅10例，如今本土破千例已是日常、6萬多人居家隔離，全台醫療病床、防疫旅館、集中檢疫所吃緊，最終只能走向居家照護，台北市4月19日拋出「以篩代隔」的建議，試圖減輕防疫帶來的社會干擾，中央直到21日才聽進去，卻還要三階段實施，顢頇愚鈍可見一斑。

民眾黨指出，與病毒共存必須做好準備，民進黨政府虛擲人民自律爭取來的時間，疫情爆發後全台陷入疫苗荒、快篩荒、連普拿疼等家庭常備藥物都很難買，超前部署不過是一場攫取聲量的政治騙局。

近期疫情升溫，快篩一劑難求，最快5月才能達到每月千萬劑產量，民間捐贈的BNT用光光、莫德納也所剩無幾，台北、新北、台中、南投等地週末就沒疫苗可打。

民眾黨痛批，全民被大官要求「自主應變」，面對如此不合格的中央政府，人民與地方只能自救，何其悲哀。