台北市政府斥資1.2億打造占地11公頃的文山森林公園，15日風光啟用，號稱擁有北市最長50米溜滑梯，吸引眾多民眾前往朝聖。北市議員耿葳披露，公園白天風光熱鬧，夜間卻成為周邊居民的噩夢，有人喧鬧叫囂、玩火、隨地便溺，居民投訴，家中幼兒夜夜驚醒，啟用不到1周竟慘淪治安死角。對此，北市公園處表示，23日起將派遣保全人員24小時於現場駐守，規勸違規民眾，若不服從勸導，將立即通知警方至現場開罰。

耿葳接獲周邊住戶陳情，有不明人士於溜滑梯前引燃火源，讓民眾深感恐懼；還有多位民眾還在溜滑梯喧鬧叫囂，還出現隨地便溺導致公園內尿騷味嚴重，居民抱怨，每到半夜家中孩子都會被噪音驚醒，居民接連投訴1999及110皆無顯著效果，警方到場後就安靜一下子，警方一離開又開始喧鬧，讓當地派出所疲於奔命，民眾不堪其擾。此外，因為公園地處山坡，民眾站在山坡上可以直視部分居民家中廁所，引發民眾隱私曝光問題。

耿葳強調，公園處應檢討提出管理辦法，同時，公園夜間成為治安死角或不明分子聚集叫囂的場所，警方應依《社會秩序維護法》介入查處，公園周邊引燃火源的行為則已嚴重涉犯《公共危險罪》，她說，不應讓一座立意良善的公園設施，白天風光，夜間卻成為居民共同的噩夢。

對此，公園處表示，23日起將派遣保全人員24小時於現場駐守，警察局則配合設置巡邏箱，規勸違規民眾，若不服從勸導，將立即通知警方至現場開罰或處置；至於可能導致居民隱私曝光等問題，公園屬於開放空間，公園處亦正積極尋求解決方案，相關改善措施，將在5月初開會向當地居民說明。