中天綜合台《同學來了》下周一（25日）晚9點播出主題「這些怪癖真的沒藥醫？！再不改改真的不行！」，邀來楊昇達和老婆若綺、撒基努和老婆Maya、小Call和婆婆，分享因家人怪癖帶來生活哪些困擾。

楊昇達和名模老婆若綺結婚近1年，若綺發現老公楊昇達有不少怪癖，甚至經常「被害妄想症」發作，像是去剪頭髮時，只要理髮師多和他聊幾句，就會懷疑對方是不是剪到他的耳朵，或把頭髮剪壞，為解決這個怪癖，楊昇達最後索性買了全套理髮工具，開起居家理髮廳，不只幫自己剪，還成為老婆的專屬理髮師。

處女座的楊昇達怪癖不只一個，連刷牙都有堅持，每次刷牙都是半小時起跳，楊昇達坦言自己刷到「牙齦萎縮」，還不忘對無尊開玩笑：「你就卯起來刷牙，刷到牙齦萎縮，你的牙齒就正常了！」

若綺也忍不住抱怨楊昇達「恩愛」只做半套，「我還因為這樣變得有點憂鬱，有時候還想要開心一下，他居然還問我妳這麼開心要幹嘛？」原來楊昇達之前看了一本《性與長壽之道》的書，並分享：「點到為止就好，這樣才可以活得比較長，能陪她久一點，而且那本書也有說，只要女生開心時，就會有一個靈氣的回流！」此論點讓旁人狂搖頭。

《同學來了》每周一至周五晚9點在中天綜合台播出。