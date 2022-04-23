疫情升溫，全台將啟動輕症居家照護。藥師公會全聯會今天宣布啟動送藥到府服務，除了藥師送藥到府服務，藥師公會全聯會建議民眾還可以準備6種常備藥，包括解熱止痛藥（乙醯胺酚)、止鼻水藥（抗組織胺）、止咳化痰藥、腸胃藥、電解質補充劑、體溫計、血氧計和維生素 B、 C等。

Omicron輕症症狀類似一般感冒，像發燒、喉嚨痛、流鼻水等症狀。針對發燒、喉嚨痛、頭痛等症狀，含有乙醯胺酚的解熱止痛藥可以緩解疼痛。若是流鼻水症狀，則是抗組織胺藥品可以緩解。當咳嗽或是痰液有顏色，則可先服用止咳化痰藥水或是藥物。市面上也很多綜合感冒藥是對應上述症狀，也可以直接選擇此類藥品。

除上呼吸道症狀外，有些新冠肺炎患者也會伴隨腹瀉等症狀，因此也可常備止瀉功能的腸胃藥，減緩症狀；另外避免腹瀉到脫水，也可適時補充電解質。

至於在準備數量的部分，1人份藥品大概是3~5天份，開架指示藥一盒通常是3天份，所以6大類藥品建議每一類準備1~2人份，不用囤貨太多又能協助緩解新冠肺炎症狀。但不論購買何種藥品或器材，都須經過醫師、藥師評估後再購買，避免服用劑量過高造成身體負擔。

含有乙醯胺酚成分的解熱止痛藥可用於緩解頭痛、喉嚨痛、發燒等症狀，不單只有普拿疼，市面上適合的藥品種類很多，可至藥局洽詢藥師給予專業建議。

抗組織胺的則是可以用於緩解鼻水症狀，但要注意會有嗜睡的狀況，可以詢問藥師專業的意見，挑選合適的藥品。咳嗽也是輕症常見症狀，一些止咳化痰藥物能緩解這部分症狀，可詢問藥師獲得更準確的資訊。

總結來說，新冠肺炎輕症的症狀與感冒類似，不少感冒藥是做成複方的綜合感冒藥（非僅單一藥物成分），同一顆藥劑包含緩解鼻水、鼻塞、咳嗽等症狀的藥物，因此民眾可以就當下的症狀清楚告訴藥師或醫師，讓藥師建議合適的感冒藥，將可以減少服用到不必要的成分，減少身體的負擔。

輕症在家藥師公會給建議 6大常備藥品爆缺貨潮。（圖／鄭凱文）

記得準備一些維生素B、C以及電解質液。有些人可能會有一些腹瀉狀況發生，這時候就可以補充電解質液，來做個平衡，避免造成電解質流失。維生素C可增強體力調節生理機能，維生素B是維持各機能代謝所需的元素。

最後，記得可以準備體溫計、血氧計。輕症居家照護需要隨時監測是否出現重症警訊，包含發燒、肺部發炎，如果持續高燒39度C、血氧濃度下降太多就是危險徵兆，若沒有這些東西也可以觀察是否變喘、呼吸困難，可能是肺部發炎指標，而皮膚、指甲或嘴唇發青，這是血氧濃度下降的觀察指標。