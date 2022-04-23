造成運動傷害的原因很多，除了直接的碰撞、外傷外，平時營養補充、熱身、訓練方式、環境、設備、技巧等等都有一定的關聯。尤其像體操、柔道等常用到軀幹旋轉彎曲的運動，更可能傷及脊椎跟椎間盤，若是覺得「不痛不腫了，應該已經好了」，又直接回到原本的運動強度，非常容易造成二度受傷，造成長期慢性傷害。

●復建原則：組織復原三階段，急性期、增生期、重塑期

→受傷後的前3天稱為急性期：

在這個階段，為了抵抗因外傷入侵的病原體清除受損組織，準備組織修復，受傷的位置會出現明顯的急性發炎反應，促使局部血管擴張、白血球聚集以達到目的，其症狀表現就是明顯的紅、腫、熱、痛，使原本組織的功能大幅下降，不但影響到運動表現，甚至正常活動都可能有困難。

在急性期時，控制不舒服的症狀，適當的給予患處保護、支持以免二度受傷，也避免不正常的動作機制出現是首要目標。

→傷後第4天開始到第6周則是增生期：

理想狀態下，此時傷口應該已經有初步癒合，病原體、受損的組織碎片已經被清除，新的組織開始逐漸增生，在症狀上，紅、腫、熱、痛慢慢消退，功能也開始逐漸恢復。

值得注意的是，在比較沒這麼嚴重的運動傷害時，患者往往以為「不痛不腫了，應該已經好了」，而又開始回到原本的運動強度，結果反而造成二度受傷。

在這個階段，新生的組織還是很脆弱，強度也遠不如原本健康的組織，應該採取漸進式訓練，並且矯正不正常的動作機制才是重點。

→ 傷後復原第6周開始，到長達2年的期間為重塑期

第三階段稱為重塑期，此時已經受損的組織初步修復完畢，仍然尚未完全成熟，就好像手拉坏一樣，需要最後一個階段的「精修」，讓組織順利回到傷前狀態。

因此，雖然症狀幾乎已經消失，活動也近乎正常，但組織的重塑還是在默默的進行中。在重塑期時，應該持續、漸進的訓練肌力、肌耐力、爆發力、平衡能力，給予組織適度刺激、促進恢復，並在身體、心理都準備好的時候回到賽場。

●長期訓練反覆累積下來的慢性傷害，都是屬於運動傷害

關於運動傷害的定義，「跟運動有關的傷害，不管是比賽的時候造成的急性傷害，或是長期訓練反覆累積下來的慢性傷害，都是屬於運動傷害的一部分。」選手們務必記得運動傷害的復健原則，因為這些都與組織受傷後的恢復機轉息息相關。選手若能了解組織復原的過程，知道自己的傷勢處於何種階段，除了更知道如何面對受傷之外，心理上也比較能避免因不確定感造成的恐慌。

(圖/臺北醫學大學新國民醫院提供）

※本文作者為臺北醫學大學新國民醫院復健科李育豪醫師。