新北市長侯友宜戴上VR眼鏡，在「閱讀元宇宙」展區穿梭於另一個時間與空間的長河，體驗身歷其境感受（陳慰慈攝）

新北市長侯友宜（右2）出席活動開跑記者會表示，鼓勵大家隨時到新北、看看新北的歷史文化人文及轉變。（陳慰慈攝）

新北市城市閱讀活動今年以「府中雙城．閱讀新北1001頁」為主題，主題特展即日起至5月1日在新北市政府一樓大廳展出，分七大主題展區，將日常生活轉換為城市展覽，同時結合時下最夯的元宇宙與Podcast，打造科技閱讀體驗區，帶領民眾透過五感認識新北。

文化局表示，主題特展分為「聽見世界的聲音」、「眺望城市的天際線」、「探索生活的紋理」、「尋覓巷弄的氣息」、「寫下我們的故事」、「閱讀元宇宙」、「閱讀的聲音體驗Podcast」等七大展區。其中Podcast讓民眾透過聲音來閱讀書、閱讀人，共有12個主題故事；閱讀元宇宙則要民眾戴上VR眼鏡，穿梭於另一個時間與空間的長河，沉浸體驗於另一個平行宇宙。

新北市長侯友宜今出席活動開跑記者會表示，鼓勵大家隨時到新北、看看新北的歷史文化人文及轉變，閱讀新北1001頁在今天世界閱讀日正式啟動，新北市是一個有歷史文理城市有很多的老故事，29區有不一樣的特色文化，結合5大美學廊道，讓民眾看見新北新舊文化交替之美，然後愛上新北、搬到新北，未來甚至定居新北安居樂業。

新北市立圖書館表示，23日、24日舉辦藝文沙龍，23日下午1時30分英文女神申芷熙將和大家分享「雙語閱讀，世界更遼闊」，此外，千萬部落客村子裡的凱莉哥與小露、知名財經專家施昇輝等各領域名人作家，也將擔任嘉賓，陸續與民眾近距離分享互動。另外，結合新北5條美學廊帶與在地特色推出的13條深度文化走讀路線，則將帶大家跟著書的視角旅讀新北城市風貌，有興趣民眾可以至官網報名。

另並邀請府中地區的商家、市場、廟宇、文史協會、藝文場館加入，規畫枋橋風華的「古城散策」、「府中好行」店家串聯集章，系列活動至5月30日。