被害人拒付車貸，李男就率旗下成員用棍棒毆打、凌虐，恐嚇索取車貸尾款。（高市鼓山分局提供／袁庭堯高雄傳真）

以李姓男子為首的5人暴力集團以「借名買車」方式，誘騙沒社會經驗的被害人簽立購車契約，被害人拒付車貸，李男就率旗下成員用棍棒毆打、凌虐，恐嚇索取車貸尾款。高市鼓山分局偵查隊與屏東警方聯手跟監偵辦，19日將李男等5名嫌犯拘提、傳喚到案。

該案經鼓山分局偵查隊與屏東縣政府警察局刑警大隊、屏東分局及里港分局共組專案小組偵查，經長期跟監、蒐證後掌握證據，向屏東地檢署檢察官申請核發搜索票及拘票，19日將李男等5名嫌犯拘提、傳喚到案。

2020年至2021年間，25歲的李男購車後辦理貸款，再誘騙無社會經驗的被害人私下簽訂買賣契約，直接讓被害人付他的車貸。被害人懷疑被騙後拒繳，李男就率眾將被害人毆打成傷，還恐嚇索取車貸尾款。

警方見時機成熟，持檢察官核發之拘票將李男共5人查緝到案，全案依妨害自由、傷害、恐嚇取財等罪嫌移送屏東地方檢察署偵辦。

鼓山分局強調，暴力討債、街頭聚眾鬥毆等暴力犯罪，警方都將正本清源，持續以查人、追金流、抓組織的方式擴大溯源，守護治安。