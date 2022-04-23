彰化高中80周年校慶活動，除了有蔡英文總統親自錄製的影片祝福外，副總統賴清德也親自到場勉勵。（吳建輝攝）

而台上嘉賓在進行合影時，王惠美不斷與賴清德交頭接耳，從台上一路追到台下，一直到最後陪同賴清德離開時，王惠美仍不斷請託賴清德。（吳建輝攝）

王惠美表示，今天趁著賴清德副總統到彰化的機會，再次請託他關注我們二林精密園區，因為我們2020年的時候，就已經把二階環評會議的結果送到大會，但到現在又過了2年，一直都沒有道大會審議。（吳建輝攝）

彰化高中23日舉行80周年校慶，副總統賴清德到場祝賀，而彰化縣的大家長王惠美也一同出席，而台上台下王惠美緊追賴清德，兩人頻頻交頭接耳，王惠美表示，趁著賴副總統訪彰機會，再次請託幫忙趕台下二林精密園區進度，希望中央不要再卡卡，幫助彰化發展，盡快讓廠商進駐。

彰化高中80周年校慶活動，除了有蔡英文總統親自錄製的影片祝福外，副總統賴清德也親自到場勉勵，他說疫情在改變世界，未來因人工智慧，物聯網、區塊練等興新產業發展，在座的同學將會面臨很大挑戰，鼓勵同學要選擇有興趣領域，全心投入，並保有彰中的民主思維，以發揮彰中精神。

而台上嘉賓在進行合影時，王惠美不斷與賴清德交頭接耳，從台上一路追到台下，一直到最後陪同賴清德離開時，王惠美仍不斷請託賴清德，希望能夠拜託二林精機園區的審議，不過似乎被已讀不回，賴清德僅回應王惠美，「會再了解」。

王惠美表示，今天趁著賴清德副總統到彰化的機會，再次請託他關注我們二林精密園區，因為我們2020年的時候，就已經把二階環評會議的結果送到大會，但到現在又過了2年，一直都沒有道大會審議，這牽涉到我們5、600家廠商的期望，都希望能夠盡快來進駐。

王惠美也喊話，「二林精密機械產業園區」引進精密機械元件；關鍵機械鈴組裝等製造工廠，目前已經超過355家廠商提出投資需求，可以創造700億元的年產值，2萬5000個工作機會，希望中央能夠盡速審議，以利台商回台投資、幫助彰化產業升級，也能讓彰化西南角有更好發展。