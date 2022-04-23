商研院CDRI基業長青創二代經營實學班第九期22日舉行始業式，董事長許添財勉勵學員們，領導與接班的核心價值是「創新價值領導力」，領導者在締造願景、帶領實現，亦即知其道、行其事、成其就，更鼓勵學員們要以新世代的「企業領袖，領袖企業」自許。

一手打造二代班、甫真除的商研院院長王建彬表示，二代班採小班菁英制，以「高階領導」為研習核心，「做之中學」為體驗實踐，以「實務導向」為主軸，並提升二代組織、成長、經營、人脈、數位轉型等5個構面為努力目標，據此為學員們量身打造一系列課程內容。

第九屆二代班共20多位來自北中南部的企業主或二代參加，涵蓋零售、餐飲、營造、電子零組件、製造、紡織成衣、物流等產業。上午由管理學大師許士軍講授《數位時代下的經營與管理思維》，下午是91APP董事長何英圻講授《電商產業與開店經營的訣竅》。

許添財說明，傳統服務是人對人的服務，在數位經濟下人被數位化，透過提供主動、即時、個人化與互動式服務過程所搜集的大數據，經演算與人工智慧預測，對設計生產銷售服務產生創新思維、策略及商業模式的最快速與精準反饋。

許添財認為，企業在持續成長茁壯的過程中，相對的員工也會增加。許多企業因擔心成本提高，而怕對同仁加薪、更怕隨便增加員工，但事實上，加薪或員工增加是要創造企業更多功能，產生更大價值。

此外，E（環境）、S（社會）、G（治理）是搭配原本企業在供應流程上，本身的Q（產品品質）、C（成本）、D（輸送）與S（服務）等息息相關的成本與效益，做出利他、互惠、共贏與共好的永續發展最適解決方案。

王建彬則指出，每期課程都會與時俱進做調整，如去年第八期二代班課程安排前往新漢智能系統見學，另讓學員了解電商營運與發展，本次課程也將加入如何打造品牌、零售業的趨勢分析，作為傳統型企業在目前數位轉型時的借鏡依據。

商研院二代班8年來累積175位學員，學員遍及全台灣，藉由異業結合、相互提攜、共同投資、諮詢問題、促成商機等，一路相互扶持至今，再加上課程中有多位講師為該行業表現傑出者，相信學員們將獲益良多。