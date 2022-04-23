高雄捷運車廂中，出現一名女子隨機找路人要錢，雖然都吃閉門羹，但詭異舉動全被拍下，高捷公司獲報後，也立即通報站長前往了解，但該名女子已消失無蹤，捷運警察隊也將通知該女到案說明，不過，該名女子疑似就是先前到殯儀館要錢以及跟計程車司機爆衝突鬧上新聞版面，皆為同一人。

網友拍下高雄捷運車廂內，一名口罩拉到下巴處的女子突然從座位上站起，走向一名白衣男子，講了幾句看似沒有得到回應，立刻再走向另一名穿格子外套的女子，同樣講了幾句未果，轉頭又找另一人。文章內容指出：「女子逢人要錢，從100元到300元不等，有人遇過嗎？什麼情況？」

高捷公司查證，事發於22日下午15時30分許，有民眾向左營站服務台反映有人在捷運車廂內向人借錢，而高捷公司於獲報後，也立即通報沿線各捷運站了解查看，但該名女子已消失無蹤。

捷運警察隊表示，雖未受理相關報案，但據網友所張貼影片，該女子行為，除了已涉及違反《社會秩序維護法》第82條1項1款「於公共場所或公眾得出入之場所，乞討叫化不聽勸阻」，行為，另外檢視影片內容，該名女未戴口罩部分，則可依《傳染病防治法》第70條1項3款相關規定舉發後，移請主管衛生機關裁處，最高可罰新台幣1萬5千元。捷運警察隊刻正調閱相關監視畫面來查證女子身份，並通知到案說明以釐清案情。

不過有眼尖網友發現，這名女子已經不是第一次發生爭議，21日中午12點多，她才與一名計程車司機發生口角，當時上車後說要去長庚醫院，還有好心人幫她付350元車資，不久後該女改口說要去美麗島，途中要求司機將350元退給她，雙方爆發言語衝突，她還怒踢司機椅背，鬧進派出所。

時間再拉回14日，高雄市立殯儀館有業者指出，該名女子在殯儀館向人乞討，說自己是缺錢搭車回北部，遭業者戳破後還說是家屬心甘情願給錢的，雙方發生爭執，同樣請員警到場處理。