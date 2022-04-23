今天是世界閱讀日，蔡英文總統跟副總統賴清德皆分享自己的書單，兩人風格很不同；賴清德公布書單中，果然少不了這一類，就是這本《火眼金睛與0.4秒的判斷：中華職棒鐵面裁判蘇建文的三千站場》。

賴清德今在臉書指出，文學小說、商業財經、藝術設計等領域，「你喜歡哪種類型的書籍呢」？

他說，因應新階段的疫情，許多人在家的時間變多了，除了拿起遙控器追劇之外，也可以拿起書本閱讀。今天透過世界閱讀日 的機會，和大家分享他的「書單」，一起支持優秀的出版作品。

他的書單是，《老派文青的文學浪漫》廖振富／玉山社出版、《意外的和平》羅伯．塞維斯／八旗文化、《火眼金睛與0.4秒的判斷：中華職棒鐵面裁判蘇建文的三千站場》蘇建文／春光出版、《手作之道：築路，與自然對話的山徑美學》台灣千里步道協會／果力文化、《流麻溝十五號：綠島女生分隊及其他》曹欽榮、鄭南榕基金會／書林出版。

他表示，閱讀是理解世界的一種方式，透過不同的作品，更加認識地方的歷史、文化。這五本書，推薦給生活在台灣這塊土地、關注歷史與國際局勢，以及和他一樣熱愛棒球的朋友們。