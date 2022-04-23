JKF性感辣模安希(莊惠如)是只有153公分高的小隻馬，臉蛋甜美的她，卻有著傲人三圍32F、24、33，因此迅速累積人氣，成為許多人心目中「童顏巨乳」代表，在網路上擁有超過百萬追蹤數，被封為「最兇甜心」，安希經常透過社群分享生活及辣照，近日更在個人IG曝光了一支跳繩短片，才一天就狂吸超過4萬讚，眾人不禁驚呆，表示不知道眼睛該看哪裡。

有著天使臉蛋與魔鬼身材的網紅安希，不僅擔任模特兒與展場女郎，也有個人YouTube頻道，還不時會上電視通告，同時利用其不科學好身材成功cosplay眾多種漫角色，多元發展非常受到歡迎，她也積極經營社群，對於好身材完全不掩飾，經常放送福利辣照，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

安希經營多個IG帳號，昨天她在個人IG上傳了一部平日健身訓練的短片，這僅6秒的影片，狂吸破4萬讚，只見影像中安希穿著雪白細肩帶運動內衣及貼身運動長褲，在腳底按摩板上跳跳繩，表情顯示這個行為根本地獄級，安希才跳一下就痛到快不行，表情完全hold不住。

但這部地獄級跳繩短片，安希的痛苦不是重點，她那魔鬼般的身材成了最大亮點，不過是1、2下的跳動，細肩帶運動內衣彷彿快撐不住，讓她豐滿上圍呼之欲出，廣大粉絲們看了也不禁被撼動，直呼「好想過去扶」、「到底我眼睛要看哪裡」、「這影片有半個鐘頭」、「好兇超晃」、「為什麼安希跳繩那麼好看」。