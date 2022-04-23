寵物照顧需求方案。（雲林縣府提供）

雲林縣各鄉鎮公所的居家照護關懷方案服務電話。（雲林縣府提供）

雲林縣的新冠肺炎確診人數連續3天激增，前天42人、昨天48人，雲林縣府預告今天（23日）將有50人。雲林縣府昨（22日）晚間也臨時宣布啟動居家照護方案，目前都由6大責任醫院評估中。

雲林縣衛生局長曾春美表示，連日來輕症確診人數暴增，無症狀、輕症確診者希望適用居家照護，也有家庭交叉感染者盼居家照護以維持全家生活機能，這些聲音敦促本縣居家照護方案必須提早上路，昨晚達成共識，六大責任醫院均全力配合。

曾春美表示，依照中央流行疫情指揮中心指示，3個月以下嬰孩、75歲以上長者必須在醫院隔離，有些嬰孩的父母或長者的子女執意居家照護即可，衛生局委請責任醫院再評估。雲林縣目前新冠肺炎患者的醫院占床率為44.7％。

至於有些已送到外地集中檢疫所隔離的確診者，曾春美表示，若確診者提出居家照護申請，獲得集檢所同意「下轉」，也可回到家中居家照護。

曾春美表示，當確診者愈來愈多，除了醫療要關注，兼顧生活機能是更大課題，雲林縣的農民多，賴以為生的是田地、魚塭，不像上班族可找人代理，必須設法解決他們的困擾，縣府已成立「居家照護關懷中心」因應。

雲林縣居家照護關懷中心服務項目包括醫療協助、心理諮商、疑難雜症、弱勢家戶協助、學生關懷、農事照顧需求、寵物照顧需求、垃圾清運、生活物資提供。