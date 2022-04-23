立法院長游錫堃（右二）23日出席《舊金山和約》及《台北和約》生效七十週年研討會，國史館館長陳儀深（左二）致贈自己所著書籍。左為台灣新世紀文教基金會董事陳文賢，右為台灣國際法學會理事長廖福特。（羅永銘攝）

國史館館長陳儀深今在國史館等學會舉辦的「《舊金山和約》和《台北和約》生效70周年」研討會上強調，美國前國務卿季辛吉在1971年和大陸討論台灣未來定位時，強調大陸若不聲明放棄武力犯台，美國就繼續賣武器給台灣，美方堅持的道理當然和1952年《舊金山和約》的台灣未定位論有關。

1951年9月簽署、1952年4月生效的《舊金山和約》，是二次大戰後處置日本領土有關台灣與澎湖主權的變動，最根本、最有權威效力的國際條約。為此，國史館、台灣新世紀文教基金會與台灣國際法學會乃於今聯合舉辦一場以「《舊金山和約》及《台北和約》生效七十週年」為主題的學術研討會，探討台灣未來的定位和命運。

研討會今上午開幕，立法院長游錫堃以貴賓身分受邀出席，並致詞表示，《舊金山和約》對台灣很重要，他對主辦單位用心，表達最高敬意。

國史館館長陳儀深表示，今年是2022年，距離1952年《舊金山和約》和《台北和約》生效剛好70周年，期待藉由此次研討會的專題討論，協助國人對《舊金山和約》與《台北和約》有更進一步的了解。

陳儀深指出，他曾在大學一門選修課期中考出了一到考題，大意是前總統陳水扁曾寫信給聯合國，反映台灣想要加入聯合國的期望，但被當時的聯合國祕書長潘基文以第2758號決議拒絕，結果引起國際包含美國政府的譴責，潘基文最後認錯道歉，為何潘基文要認錯道歉？陳儀深稱，出這道考題目的，就是要讓學生知道，第2758號決議內容只處理「中國代表權」問題，與台澎地位問題無關。

陳儀深進一步強調，與這場研討會有關的話題是台灣於1971年失去聯合國席次，與美國前總統尼克森訪中的《上海公報》習習相關，當時擔任國務卿的季辛吉於1971年先去大陸和前總理周恩來討論台灣問題，雙方刀光劍影，連彭明敏出逃成功議題都有討論到，雖然大陸有主場優勢，對台灣議題咄咄逼人，但季辛吉的退讓也有限度，強調大陸若不聲明放棄武力犯台，美國就繼續賣武器給台灣，美方堅持的道理當然和1952年《舊金山和約》的台灣未定位論有關。