北京市22日兩次召開疫情防控新聞發佈會，共通報5名本土病例、10名核酸陽性人員。據瞭解這15人涉及2區、3個群體，包括學生、裝修工、市內旅行人員，更包含夫妻、同學、同院租住等類型的密接傳播。其中感染者最早出現症狀是在4月19日，且近期活動範圍較廣，涉及5區，地點包括景區、學校、醫療機構、市場等。據北京市疾控初步判斷，未來傳播風險高。

北京市疾控中心副主任龐星火在22日下午發佈會介紹，從21日16點至22日16點，北京新增本土新冠肺炎確診病例1例，在朝陽區；22日夜裡再次召開發佈會，龐星火通報，4月22日16點至22點，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者4例，均為確診病例；其中朝陽區2例、順義區2例。另有1例核酸覆核陽性人員及9例核酸初篩陽性人員。

兩次通報中，合計在一天內發現5名確診病例、1名覆核陽性者和9名核酸初篩陽性人員。

據《新京報》引述龐星火指出，經初步調查，該起疫情涉及京郊老年旅遊團、裝修人員及在校學生。感染者活動範圍廣，且涉及多個人員密集場所，初步判斷未來傳播風險高。