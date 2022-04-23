新北疫苗庫存拉警報 最多只可再撐4天 12:112022/04/23 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北疫苗庫存拉警報 最多只可再撐4天（示意圖/本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市21日庫存3.4.萬劑莫德納、1990劑AZ、1.9萬劑高端，原預估今（23日）起將無疫苗可打，中央22日隨即撥補2.4萬劑莫德納及6000劑高端，衛生局推估可打到27日。 衛生局指出，新北疫苗今庫存4.3萬劑莫德納、1360劑AZ、2.1萬劑高端，以近一週最大量單日施打1.2萬劑莫德納（含第1、2全劑及第3劑半劑），推估約可用到27日，用罄後將待中央撥補。 兒童疫苗最快今拍板 7大QA一次看 學童打莫德納 台中市不催打 #莫德納 #推估 #庫存 #新北疫苗 #AZ 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中啟動居家照護首日收87案 這區確診者最多 16:432022/04/22 生活 PC市況緩升 宏碁Q2拚續揚 04:102022/04/21 產業．科技 巨大、利奇訂單遞延下月 04:102022/04/21 證券．權證 桃、花接種喊卡設限 中市高端、AZ應急 04:102022/04/23 生活新聞 食品股股價暴衝 挑戰剛開始 04:102022/04/21 財經要聞 《電子零件》新至陞昆山廠庫存出貨降衝擊 Q3迎旺季 12:092022/04/22 財經 憂兒童打莫德納難逃副作用 網友反應一面倒：沒人逼你 17:262022/04/21 生活 疫苗缺貨！桃園莫德納剩1.7萬劑 隨到隨打喊卡 12:202022/04/22 生活 新北重災區居隔達2萬多人 侯友宜：目前看絕對不會減少 16:202022/04/21 生活 品觀點｜本土疫情加劇 單日確診將破3千例 15:472022/04/21 生活 疫情升溫 基隆港務公司疫苗施打站爆人潮 11:032022/04/23 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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