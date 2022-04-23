新北市21日庫存3.4.萬劑莫德納、1990劑AZ、1.9萬劑高端，原預估今（23日）起將無疫苗可打，中央22日隨即撥補2.4萬劑莫德納及6000劑高端，衛生局推估可打到27日。

衛生局指出，新北疫苗今庫存4.3萬劑莫德納、1360劑AZ、2.1萬劑高端，以近一週最大量單日施打1.2萬劑莫德納（含第1、2全劑及第3劑半劑），推估約可用到27日，用罄後將待中央撥補。