鑑於社會及政治環境變化，香港記者協會今午將以視訊召開特別會員大會，討論未來去向，議程包括「需否修改會章以配合未來方向」，當中涉及解散門檻。

記協主席陳朗昇表示，約500名會員中有約70人報名與會，人數較預期少。他表明大會不會立即決定記協前途，即不會出現即時解散的情況，只是希望會員討論，及了解各自對協會解散的意見。