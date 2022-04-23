香港記協特別會員大會 商討解散門檻 12:422022/04/23 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 示意圖／東網 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鑑於社會及政治環境變化，香港記者協會今午將以視訊召開特別會員大會，討論未來去向，議程包括「需否修改會章以配合未來方向」，當中涉及解散門檻。 記協主席陳朗昇表示，約500名會員中有約70人報名與會，人數較預期少。他表明大會不會立即決定記協前途，即不會出現即時解散的情況，只是希望會員討論，及了解各自對協會解散的意見。 鹿港洛津國小百歲生日 大咖校友現身同慶賀 私校退場條例協商無結論 立院今表決 #記協 #解散 #門檻 #討論 #未來 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 世界地球日 英特爾以技術協助合作夥伴打下未來永續基礎 10:042022/04/22 財經 教師工會憂亂象叢生 恐成脫產後門 04:102022/04/23 生活新聞 國際介入兩岸前所未有 台灣處十字路口 04:102022/04/23 焦點新聞 COVID-19仍可能變異 日本暫不調降傳染病分級 13:162022/04/23 國際 藝人捐款700萬元助烏克蘭 提供100名難民前往日本的旅費 10:222022/04/22 娛樂 私校退場條例三讀通過 教育部15字表態 17:452022/04/22 生活 旅客到港仍需檢疫7天 業界料海外旅行團暫難成行 10:572022/04/23 兩岸 私校退場條例三讀 解散清算後賸餘財產歸公 16:272022/04/22 政治 淡水驚見超炫未來車！瞎趴阿公載阿嬤兜風 網全看傻 12:562022/04/23 生活 私校退場條例三讀 校產全歸公 04:102022/04/23 生活新聞 病毒共存路不好走 醫曝1駭人數據：未來恐有60兒童亡 08:092022/04/23 生活 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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