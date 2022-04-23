A：目前市面上有分為單純的掃地機器人、一機兩用的掃拖機器人，以及擁有自動集塵或清洗拖布的機器人，因此可以考慮個人需求而選擇，像「輕度懶人」就能選掃地機器人，大概幾天清理一次集塵盒即可，但若選到掃拖型的話，則是建議每次拖地完畢，都要把拖布取出清洗及晾乾，不然容易發出霉味，至於「重度懶人」的話，則是建議選擁有自動集塵、清洗拖布，最重要的更是有自動乾燥拖布功能的機種，這樣就能免於每天清潔抹布。

A：以一般小套房來說，如果可讓掃地機器人行走的空間較多，地上雜物也比較少的話，的確可以入手，相對一般小家庭來說，也是需要先考量家具的底下空間，是否有大片面積可讓機器人通過，假如地上電線、雜物較多，就要每次使用前盡量把物品整理清空，不然機器人能掃或拖的面積不大，也起不了太大的作用。

A：如果是掃地機器人的話，基本大部分的地板都適合使用，但如果是掃拖機器人，地面為大理石等材質的話，就要視乎機器會否造成拖地的水痕，以及個人是否在意有水痕，建議可到實體店中直接參考拖地後的狀況再作決定，還有假如是較潮溼的環境，擔心拖完地太潮溼的話，可以同時打開除溼機讓環境更快乾燥。

A：要視乎購買的品牌有否推出專用清潔劑，像Roborock石頭科技就有推出自家的地板專用清潔液，還有防疫必備的次氯酸水清潔液，直接加到水箱中使用即可，但假如品牌沒有推出專用的清潔劑，仍是建議消費者不要添加其他的地板清潔劑，以免造成堵塞，不過就可以改噴稀釋消毒水在拖布上、以代替清潔劑，也能參考官方說明有哪些地板清潔劑適用，另外也要注意水垢會影響機器人的運作，所以可選擇使用過濾水作清潔。

A：現在大多的品牌機器上都附有升級的偵測器，能夠避開實體、且面積較大的物件，理論上來說假如是塊狀的大便，較高階的機器人都會避開，但像軟便或水狀的，那就是避免不了會容易被畫成「魔法陣」的機會，建議飼主使用時還是本人在現場比較放心也安全，同時也要留意地板清潔劑會否對毛孩造成健康影響。