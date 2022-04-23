最近各大掃地機器人品牌都連番推出新品，從一開始大家僅主打「不用動手」掃地，到後來發展到主流的掃拖系列，今年的掃地機器人更是再升級，主打能自動且大量的集塵功能、自動清潔抹布等「全自動」享受，讓使用者能真正達到懶人級的境界：「能少動、少清理」的目的，此次就將介紹上半年多台全新上市的掃地機器人，讓消費者也能參考入手，一起加入懶人行列。

Roborock石頭科技全新掃拖機器人三代 S7 MaxV Ultra，5月9日前在嘖嘖平台上享超超早鳥限量組，含S7 MaxV主機及Ultra 6合1清潔座，定價3萬9888元。（Roborock提供）

在台灣GFK的調查中，銷售市占第一名的掃地機器人，正是市占率逾50%以上的Roborock石頭科技，旗下的5款明星商品在去年就突破10億元的銷售成績，而繼廣受好評的S7＋推出後，最近再推出了全新掃拖機器人三代「S7 MaxV Ultra」，主打「5項全自動、6合1清潔座」，主打全自動仿真人手洗拖布、全球首創自動清潔底座，拖完地也不用自己每次拆洗抹布，之後更會自動將機器人拖布方向，朝外抬起5mm的高度使其自然風乾，避免異味產生、孳生細菌，同時搭配自動補水，以及獨創濾網設計，可集結大垃圾，只需定期清洗濾網，60天倒一次垃圾，目前還預計於今年第三季推出「熱風烘乾」配件供用戶選購，以達到真正全自動的懶人神器。

iRobot Roomba j7+自動集塵座相較過往機種座身高度降低為33.8公分，自動集塵座內也額外收納一個密封式集塵袋的空間，方便消費者立即更換。（iRobot提供）

iRobot Roomba j7+掃地機器人現享新品優惠價4萬3880元；5月31日前於百貨祭出現折1080元或贈Stadler Form Leo 3D循環扇優惠，更推出與Braava jet m6拖地機器人的組合優惠。（iRobot提供）

而在大賣場中也是熱銷之選的iRobot，在今年初於全球銷售就達4000萬台，成為全球市占率第一的掃地機器人品牌，而今年又再度推出旗艦機款「iRobot Roomba j7+掃地機器人」，擁有座身高度降低約31%的自動集塵座，加上全黑的時尚造型及皮革開把，放在家中更顯美感，而機身本體僅8.6cm，更為首款前置鏡頭的機種配上LED輔助光源，搭載獨家PrecisionVision精準辨識導航科技，就算小至充電線、寵物糞便也能辨識閃避運作，而自動集塵座內也額外收納一個密封式集塵袋的空間，方便消費者立即更換，還有全新升級iRobot Genius居家智能平台3.0，可整合清掃效能及根據用戶的習慣、居家格局等需求，透過APP去預設不同的行程，也能像偵測用戶手機定位，當離開居家範圍即可喚醒機器人開始打掃，回家時停止吸塵等功能，免於每次都要啟動行程及清理集塵座的麻煩。

ECOVACS的全自動旗艦機款DEEBOT X1 OMNI掃地機器人，集結「掃、拖、避、集、洗」5合1功能，更內建智慧語音助理讓用戶能「叫」機器人進行不同的工作，更邀請了韋禮安擔任年度代言人。（ECOVACS提供）

ECOVACS DEEBOT X1 OMNI掃地機器人，momo購物網現享預購促銷價2萬9888元，5月20日前出貨。（ECOVACS提供）

ECOVACS就在今年推出了集結「掃、拖、避、集、洗」5合1功能的全自動旗艦機款DEEBOT X1 OMNI掃地機器人，開放預購短短6分鐘內，就突破了千萬元預購額，其5合1基座就搭載了5000pa強力吸掃、市場第一95%一次潔淨率、仿人手加壓旋轉拖地、AIVI 3D智慧辨識物件、L2+自動車駕駛等級避障、自動集塵與清洗拖布、市場唯一添加銀離子除菌熱風烘乾等功能，減少清理集塵與抹布的時間，同時更為全球首台具備智慧語音助理「Yiko」的掃地機器人，可指接說出如「去掃沙發底下」、「來我這邊掃」等語音指令，讓機器人「聆聽」指令，實現解放雙手的可能。

Xiaomi 掃拖機器人 2 Ultra 集塵版，定價1萬4995元。（小米提供）

除此以外還有今年初推出的Xiaomi 掃拖機器人 2 Ultra 集塵版，不僅擁有16500 Pa的超強氣流去快速清空集塵盒，更主打配集塵座配備的4L超大集塵袋，最多可支援10次完整清潔，使用約45天才需替換一次，主機也提供高達4000 Pa的強勁吸力，可調整4段變速的吸力模式，配備的智慧型電控水箱、支援3段式水流控制，滿足各類地板的清潔需求，透過米家APP進行智慧聯動，也能進一步啟用多種進階地圖管理功能，像指定清潔區域、清潔路線規劃、設定清潔排除區域等，一機即能簡單掌控最方便。