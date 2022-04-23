中華民國田徑協會理事長改選，葉政彥理事長高票連任，同時聘請王景成秘書長繼續輔佐協會。葉政彥聘請蔡辰威擔任名譽理事長，同時邀請吳清標、朱文慶、翟學電、黃文成擔任副理事長，新聘新北市田徑委員會總幹事蔡尚志擔任副秘書長。

葉政彥表示，今年重要賽事有成都為世大運以及杭州亞運，希望中華健兒能夠奪取好成績。葉政彥強調，過去4年中華隊在國際上有不錯的表現，楊俊瀚、鄭兆村、陳奎儒都屢創佳績，期盼杭州亞運能夠奪下1金2銀2銅。

葉政彥表示，未來4年將著重於青少年的培育與發掘，期許能為中華田徑找尋到更優秀的好人才。對於這兩年來的疫情，葉政彥說，雖然無法到國外比賽，但中華田協依舊站花蓮、台東、金門等地舉辦移地訓練，讓選手們得以維持好良好狀態。

王景成秘書長表示，鄭兆村手肘開刀，葉理事長為了讓他好好休養，每個月提供30000元營養金，雖然無法參加杭州亞運，但仍期許他能在2024年巴黎奧運重振雄風。葉政彥強調，此次理監事更新的三分之一名單，主要目的是讓新血加入，整個協會更加有活力，期許所有理監事共同努力開創新局面。