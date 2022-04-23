1名網友在《重機車友，各區路況、天氣回報中心》寫下，他在新北市淡水區某街道上，看到1對可愛的阿公阿嬤，開著疑似用三輪車改造，最新型「蝦趴」車輛，開在路中間，還橫跨雙黃線，讓原PO不禁發文：「我不管什麼雙黃線，我只想知道這是什麼車」，貼文一出引起網友熱議。

阿公阿嬤開著疑似改裝過的三輪車，現身淡水街頭。（圖／《重機車友，各區路況、天氣回報中心》）

原PO在臉書社團《重機車友，各區路況、天氣回報中心》於21日下午5時，於新北市淡水區拍下1對老夫老妻開著疑似開著改裝三輪車，另網友們訝異的是，這台車不只有車牌，而且還有擋風板，照片中可見， 阿公阿嬤戴著安全帽，大辣辣地開著「蝦趴」改裝車，行駛於馬路中間，還大搖大擺地橫跨雙黃線！讓原PO不禁好奇地詢問：「我不管什麼雙黃線，我只想知道這是什麼車」。

也有人翻出之前在路上遇到類似車輛：「我有看過其他的，我好奇為什麼有排」。

網友也貼出先前在馬路上遇到的「蝦趴」車輛。（圖／《重機車友，各區路況、天氣回報中心》）

網友們紛紛留言：「這可以上國道嗎」、「有身障牌就不用多說了，絕對沒問題」、「還以為是」、「該不會是大改的電動輪椅吧」、「你被騙了，裡面是老人用的三輪電動車，只是加了外殼」、「甜蜜的老騎士」、「有牌ㄟ」、「如果下雨不知道會不會淹水」、「這個造型如果能躺的話，那就更方便了」、「這個翻車會笑死」、「圓青春夢 」。