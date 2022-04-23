澎湃新聞23日報導，中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）透露，由中國自主研發、世界領先新型復興號高速綜合檢測列車，日前上線運行。該車作為高速動車組新技術驗證平台參與CR450動車組研製先期試驗，12日在鄭州至重慶高速鐵路巴東至萬州段，成功實現隧道內單列時速403公里、相對交會時速806公里；21日在濟南至鄭州高鐵濮陽至鄭州段，成功實現明線上單列時速435公里、相對交會時速870公里，創造了高鐵動車組列車明線和隧道交會速度世界紀錄。

報導稱，這標誌著納入大陸國家「十四五」規畫的「CR450科技創新工程」全面展開，將為CR450動車組研製提供最重要技術支撐和引領，也將為時速350公里安全標準示範線建設提供最重要支持和保障。

國鐵集團科信部負責人指出，國鐵集團深入貫徹落實中共中央、國務院創新驅動發展戰略，充分發揮高鐵科技創新領軍作用，聯合中國高鐵設計製造相關企業、高校、科研院所，基於京張高鐵智慧動車組，研製了世界領先新型復興號高速綜合檢測列車。

該車採用中國自主研發的渦流制動、碳陶制動盤、永磁牽引系統、主動控制受電弓等9項新技術，由4輛動車和4輛拖車組成，增強了動車組列車的安全性、可靠性、效能性、經濟性，整體性能達到世界領先水準，填補了國內多項技術空白。

今年4月以來，世界領先新型復興號高速綜合檢測列車在濟鄭高鐵、鄭渝高鐵開展了CR450動車組研製先期試驗，分別在明線和隧道開展了高速運行和高速交會工況下的動力學、空氣動力學、阻力、雜訊等60余項科學試驗，在世界上首次成功實現單列時速435公里、相對時速870公里的明線交會和單列時速403公里、相對時速806公里的隧道交會，獲取了不同工況下動車組列車及高鐵路基、隧道等基礎設施的特徵資料，相關指標表現良好，探索了列車速度提升相關安全性、舒適性參數變化規律。

該負責人表示，世界領先新型復興號高速綜合檢測列車上線運行並成功開展一系列科學試驗，驗證了新技術設備的性能，探索了更高速度條件下動車組運行的邊界條件，進一步豐富拓展了中國高速鐵路基礎理論研究成果和工程實踐經驗，對於提升鐵路科技自立自強能力、鞏固中國高鐵世界領跑地位，具有重要意義。