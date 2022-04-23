「水的記憶」沉浸式演唱會。多大整合行銷提供

貝瑪央金對這兩場演唱會有著使命感。多大整合行銷提供

自從宣布將以16歲的貝瑪央金姿態站在演唱會舞台之後，命理老師雨揚每天都陷入馬不停蹄的彩排行程。由於「水的記憶」沉浸式演唱會對貝瑪央金有重大意義，因而集結國內幕後一流的製作團隊共襄盛舉，包括贏得多座金曲獎的王牌音樂製作人鍾興民、知名舞蹈設計張逸軍、林宇禾、頂尖服裝設計師林薇，以及曾任2017年世大運開幕統籌的總導演黃申全等優秀人才。

「水的記憶」沉浸式演唱會今（23日）、明（24日）在台大體育館進行，貝瑪央金對這兩場演唱會有著使命感，「 我期許這場沉浸式演唱會能成為國內獨一無二、經典卓越的IP；未來可以持續不斷地上演，可以在不同的時空中，汰換不同的人擔綱主演；可以走出台灣、邁向國際，跨越國藉、種族、宗教、語言的藩籬，以極致的音樂、藝術之美感動人心，傳遞真善美的理念。」

整場演唱會以水的意象象徵生命的開始至結束，透過水的循環、水流經的記憶，詮釋出生生不息的生命力。從淚水、雨水再到海洋，最後淨化昇華、返回天際。這過程如同每個人一生的經歷，無論是生命中遇到的某個關卡，又或者是某一項挑戰；從單一的事件到整個生命歷程的縮影，都有不可抹去的存在價值。

演唱會的部分舞蹈呈現，宛若太陽劇團重現，服裝部分更是價值不菲，加上配飾動輒7位數以上。雨揚從電視圈紅人到成功的女企業家，再搖身一變成為知名的百萬網紅，如今又轉換為能量歌手貝瑪央金，藉著「水的記憶」她要把自己逆轉勝、 從不好到很好的能量轉換祕訣分享給大家。