響應農委會「綠色照顧計畫」，基隆區漁會每週辦理漁村關懷活動，以促進高齡長者身心健康為核心，結合在地資源，發展具有地方特色的綠色照顧，然而近來受疫情影響，配合防疫避免群聚，實體課程暫緩，志工媽媽們做起便當送到社區獨居長輩家中。

基隆區漁會表示，關懷活動不因而疫情中斷，為照顧社區長者的飲食健康，邀請漁會志工媽媽製作低油少鹽營養滿分的鯖魚鮮蔬便當，特別選用富含礦物質及DHA的鯖魚、搭配煮軟容易食用的當季時蔬，製作成營養又美味便當。

基隆區漁會強調，因為魚夠新鮮，不用額外調味只要送進烤箱烤約十分鐘就能嘗到來自大海最原始的鮮甜，志工媽媽們特別將便當親送到長潭里社區長輩家中，透過每盒愛心便當傳遞溫暖與關懷，簡單幾句問候關心長輩們身體健康。

基隆區漁會補充，近年，在基隆區漁會推動社區高齡者照護不遺餘力，積極為漁村長輩安排課程、活動，希望長者們能在這邊過得安心、活得自在又精彩。