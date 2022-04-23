5月報稅季即將起跑，不少民眾習慣刷卡繳稅，各家銀行搶商機紛紛推出分期零手續費或現金回饋等優惠，過去刷卡繳稅12期零利率已不夠看，現在「最高18期分期0利率」繳稅神卡已出爐。小編整理各家銀行刷卡優惠以及行動支付、電子支付帳戶回饋，在物價高漲之際，讓民眾荷包省出小確幸。

◆中信銀行

中信銀行指出，為滿足卡友繳稅需求，中國信託銀行特別針對三張指定信用卡（含簽帳金融卡）推出刷卡繳稅回饋、分期二擇一活動，喜愛現金回饋或LINE POINTS的客戶，繳綜所稅刷中國信託商旅鈦金卡或中國信託LINE Pay卡享0.2％回饋，稅額滿新臺幣100萬元（含）以上更可享整筆0.35％回饋（每戶回饋上限為新臺幣10萬元）；另特別加碼中信銀行財富管理個人會員「首富家」（含）以上客戶，稅額滿新臺幣30萬元（含）以上享整筆0.38％回饋（每戶回饋上限為新臺幣20萬元）。

以繳稅金額新臺幣100萬元為例，卡友可獲得新臺幣3,500元現金或等值LINE POINTS，財富管理個人會員首富家以上客戶可獲得新臺幣3,800元現金或等值LINE POINTS。

此外，使用中國信託中華航空聯名卡繳稅，每新臺幣100元回饋1哩，回饋無上限，以刷卡累積回饋22,000哩為例，可兌換日本札幌來回經濟艙乙張（價值新臺幣35,000元），換算回饋率最高1.6％，哩程有效期間3年，卡友可運用繳稅快速累積哩程。

中信銀行指出，中信卡友皆可享有信用卡繳稅6期、12期或18期分期享0利率優惠，刷卡繳稅後至今年7月31日前均可設定分期。中信銀行繳稅活動官網同時提供一站式服務，整合調高額度、分期設定、繳稅辦卡需求，方便客戶隨時線上調額快速申請查詢。

◆兆豐銀行

兆豐銀行祭出四大繳稅優惠方案，包括：（1）全卡不限金額0.25%回饋；（2）最高30期輕鬆分期；（3）新戶辦卡享額外2%回饋；（4）台灣Pay綁卡繳稅最高送千元刷卡金，超殺四大優惠。

兆豐銀行今年除了送出全卡最高2.25%回饋、12期0利率及最高30期優惠年利率1.88%外，針對台灣Pay部分，推出綁卡繳稅不限金額每筆送100元，稅額達3萬則可以升級拿200元，繳到300萬還可拿1000元。

經試算，若是繳稅約3萬元的小資族，綁台灣Pay刷兆豐卡繳稅並一次付清，除了可以拿0.25%回饋75元、新戶辦卡還可以拿最高500元，加上台灣Pay滿3萬送200元，等於一次可以拿到775元，回饋率高達2.58%！

若是繳稅5千萬元的大戶，除了可以賺到0.25%回饋的125,000元、新戶辦卡500元，再加上台灣Pay滿額最高贈1千元，等於126,500元輕鬆入袋。

◆台新銀行

台新銀行在繳稅季體恤民眾，除了刷卡繳稅免手續費之外，信用卡新戶於今年4月25日至5月13日申辦任一台新信用卡，刷卡繳納「綜所稅及房屋稅」即享10%刷卡金，每人回饋最高1,000元。

除了一次付清優惠，綜所稅刷卡單筆滿2萬元，享最高18期0利率，單筆未滿2萬元享最高6期0利率。刷Mastercard世界卡、玫瑰Giving鈦金卡繳納「綜所稅及房屋稅」滿100萬元，再加贈1,000元刷卡金（限量600名）。

針對其他卡別持卡人，綜所稅不限金額，一次繳納享0.25%回饋（每人上限2,000元）。若選擇分期優惠，「綜所稅及房屋稅」刷卡單筆滿2萬元，享最高12期0利率，單筆未滿2萬元也享6期0利率。刷@GoGo卡、FlyGo卡、或繳稅新戶（去年未使用台新卡繳稅）刷任一張台新信用卡，繳納「綜所稅及房屋稅」合計滿2萬元，再加贈摩斯早餐券1張（限量1萬份）。

◆華南銀行

華南銀行5月1日至5月31日報稅期間，推出「華南卡綜所稅樂賺六大回饋」：

回饋一：使用華南信用卡繳納綜所稅免收手續費。

回饋二：稅款單筆達仟元以上登錄享6期0利率；稅款單筆達100萬元以上登錄享12期0利率。回饋三：111年5-6月使用華南信用卡新增一般消費888元，綜所稅款滿額登錄最高享10,000元回饋。

回饋四：使用領航極致尊榮卡、領航尊榮卡繳綜所稅達1仟萬元，加碼送20,000元百貨禮券回饋。

回饋五：使用華南MasterCard世界卡、Rich+富家卡繳綜所100萬元(含)以上，加碼送2,000元百貨即享券。使用111年新申辦之華南MasterCard世界卡、Rich+富家卡，繳綜所稅達10萬元(含)以上，加碼送500元百貨即享券。

回饋六：使用台灣Pay綁定華南信用卡繳綜所稅不限金額登錄送200元刷卡金（限量10,000名）。

◆永豐銀行

永豐銀行推出「2022年綜所稅刷永豐」活動，5月1日起至5月31日（依稅務機關公告為準）凡本行存戶客人使用永豐信用卡，並透過Paytax財政部網路繳稅平台刷卡繳納「110年度綜合所得稅」享2大優惠。

優惠一：免手續費，且綜所稅滿2,000元以上可申請單筆消費分期，享優惠利率3.5%，受理申辦期間限於該筆綜所稅刷卡成功後至最近一期結帳日止。

優惠二：額刷卡金回饋或分期優惠（二擇一），本行卡友繳稅滿50萬，享0.2%刷卡金回饋（最高回饋至1萬、限600名需登錄）或可申請6期0利率。另外，針對「財富管理永傳會員」享0.4%刷卡金回饋無上限（限300名需登錄），或可申請18期0利率。

◆元大銀行

元大金控為鼓勵民眾ｅ化繳稅，祭出「繳稅數位玩家好禮三重送」活動：

第一重：使用「元大行動銀行APP」以「台灣Pay」掃描「110年度綜合所得稅」、「111年度汽機車牌照稅」及「111年度房屋稅」稅單上之QR Code進行繳稅，即可參加抽獎，有機會帶走豪華跨界休旅車、10萬元現金、iPhone 13 Pro、Apple Watch Series7、iPad等大獎，繳納稅款筆數越多，中獎機會越高。

第二重：只要透過「元大行動銀行APP」完成「台灣Pay繳稅」，加碼再抽萬元以上刷卡金，最高可帶走8萬元大獎，總計共18萬元刷卡金等您來拿。

第三重：新戶成功線上申辦鑽金數位存款帳戶並於「元大行動銀行APP」設定連結帳戶綁定「台灣Pay」，享綁定禮200元回饋金，限量2,000名。

另外，元大銀行提供全卡友刷卡繳交綜所稅享3期0利率，刷鑽金智富卡及證券聯名卡可享6期分期0利率方案，另鑽金智富卡及證券聯名卡之翡翠、鑽石會員，則可享最高12期分期0利率優惠。

◆國泰世華銀行

國泰世華銀行卡友於5月1日起至6月3日刷卡繳納綜所稅，不限金額皆享免手續費優惠，單筆繳稅金額達新臺幣3,000元（含）以上，即享分期12期0利率優惠。

今年國泰世華銀行更加碼推出指定卡專屬繳稅優惠，卡友只要持世界卡、CUBE卡、Costco無限卡、長榮航空極致無限卡及亞洲萬里通世界卡這五張卡刷卡繳綜所稅，單筆稅款金額達新臺幣1.5萬元（含）以上，不用登錄即享繳稅金額0.25%回饋（每正卡戶回饋上限新臺幣30萬元），世界卡新卡戶加碼再享繳稅金額0.1%回饋（加碼回饋上限新臺幣0.5萬元），最高回饋總價值達新台幣30.5萬元，回饋金額將換匯為等值美金匯入正卡持卡人的國泰世華銀行外幣存款帳戶，卡友只要刷對卡，就能繳稅金、賺美金。

此外，卡友持CUBE卡刷卡繳稅，還可再參加「CUBE消費有禮 百萬豪華逸品等你抽」活動，單筆繳稅金額每滿1,000元即享1次抽獎機會，滿2,000元享2次，以此類推，每正卡戶最多享有1,000次抽獎機會，有機會抽中BMW電動車、愛馬仕精品包、星級飯店住宿券、iPhone 13 Pro與任天堂Nintendo Switch等眾多夢幻逸品。

◆渣打銀行

渣打銀行針對刷卡繳納綜所稅的卡友推出兩大活動，若一次付清免手續費，在分期方案上，則享有3/6/12期0利率。

◆台灣Pay

「台灣Pay稅稅有禮」活動自即日起至6月2日止，使用「台灣Pay」以金融卡、帳戶、信用卡進行掃碼繳稅，大方送汽車、現金10萬元、超夯蘋果3C好禮。包括「110年度綜合所得稅」、「111年度汽機車牌照稅」及「111年度房屋稅」都可參加「台灣Pay稅稅有禮」活動，使用「台灣Pay」掃描稅單上QR Code進行繳稅，即可參加抽獎，每成功繳納1張稅單享1次抽獎機會，成功繳納2張稅單有2次抽獎機會，以此類推。

◆icash Pay

今年財政部新增行動支付及電子支付帳戶繳稅功能，愛金卡公司旗下電子支付「icash Pay」推出「線上繳納綜所稅」獨家好禮三重送活動，於5月1日至6月3日，使用icash Pay App內的「綜所稅」服務完成繳費，最高可享OPEN POINT10%回饋，新戶單筆繳納3,000元最高可回饋300點OPEN POINT。

另外，使用icash Pay連結第一銀行存款帳戶、台灣銀行存款帳戶、新光銀行OU數位帳戶，以直接扣款繳納綜合所得稅並符合「繳稅好禮」資格者，再加碼OPEN POINT 100點/現金回饋（每icash Pay用戶限一次）。