星座運勢網站「星座巫師」分析，金牛座、射手座、天蠍座在愛情中最能給另一半安全感，如果想要經營穩定又長久的感情，找他們準沒錯。

▍1.金牛座

金牛座個性穩重，做事踏實可靠，談戀愛非常專情，他們每段感情都是以結婚為前提交往，雖然曖昧期需要花很長的時間來觀察，不過一旦確認關係，就會把對方當成唯一，不再眷戀外面的花花世界。金牛座其實有點戀愛腦，腦內除了賺錢，其他部分就是自己的另一半，對方只要稍微付出，他們就會加倍回報，完全不需懷疑他們的真心，如果想要邁入穩定交往的關係，金牛座可說是無庸置疑的首選。

▍2.射手座

許多人以為射手座是花心的代表，無法把他們跟「穩定」聯想在一起，他們雖然外表和個性都很有當玩咖的本錢，不過他們骨子裡其實對感情很忠誠，只要認定一個對象，就會非常深情，而且不會輕易變心。射手座一直把愛情擺在很重要的位置，只要給他們一定的空間和自由，不要過度束縛，他們的愛情熱度就能維持很久，就算婚後也非常可靠，不會在外拈花惹草。

▍3.天蠍座

天蠍座防備心很重，容易沒有安全感，走入他們的內心世界可能要花一點時間，不過只要被他們認定，能給他們充分的陪伴，建立穩固的信任感，他們的愛情就是一輩子，不需擔心會莫名被甩。天蠍座在感情中佔有慾很強，一點點蛛絲馬跡都會讓他們起疑心，此時可能會表現出陰陽怪氣的樣子，不過只要解釋清楚狀況，讓他們徹底安心，這段感情就能長久維持下去。