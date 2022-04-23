F-16戰機

美國海軍第13艦隊混成中隊（VFC）「戰鬥聖徒」（Fighting Saints）專精模擬敵機，或「紅軍」威脅，以支援海軍航空戰鬥發展中心（NAWDC），如今他們正以F-16C/D汰換F-5N虎（Tiger）式2戰機。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）22日報導，俄軍侵略烏克蘭，加上中國來勢洶洶，都令美軍憂心，這些來自幾乎與美國匹敵對手的軍事威脅。也因此，美國海軍和空軍需要更先進的練打平台，以挑戰前線中隊，幫他們準備萬一交戰時，因應任何可能的威脅。

由於美國空軍轉投資計畫，2026年前將淘汰124架F-16，以加強採購40批次以上的新戰機，因此海軍總共將接收20架單座 32批次F-16C，還有6架25批次雙座F-16D。而第13艦隊混成中隊將接受其中12架32批次F-16C，並在今年淘汰所有的 F-5。至於海軍航空戰鬥發展中心則將接收8架32批次F-16C，還有 6 架 25批次F-16D，以汰換剩餘的「大黃蜂」（Hornet）戰機。

如今這些F-16將近一步升級，以改善敵對戰力，模擬現代威脅，以支持美國海軍進行的一些最高端的空戰訓練，如支援航母打擊群和航艦航空聯隊等。它們將強化機身，以防因金屬疲勞而停飛，並延長相當於 8,000個飛行小時的使用壽命。

此外，海軍航空戰鬥發展中心接收的F-16將升級AN/APG-83主動電子掃描陣列（AESA）雷達，讓它們成為目前美軍最富戰力的模擬敵機。而有APG-83加持，這些F-16的先進戰力可比擬F-22和F-35等5代戰機。它能以遠比以往更快的速度，並從遠比以往更遠的距離，來偵測追蹤並辨識更多目標。

而美國海軍加強練打戰力的方式，很像空軍在內華達州奈里斯空軍基地（Nellis Air Force Base）的作法，他們除了擴大旗下F-16紅軍機隊，也以早期的F-35A作為專用練打機。